Escrache en San Martín de los Andes a los Jueces de la Corte Suprema: hubo un fuerte operativo

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti están en un hotel de la ciudad neuquina. La protesta se debe al reciente fallo de la CSJN que habilitó la venta sin límites de tierras a extranjeros.

Escracharon a los jueces de la Corte Suprema en San Martín de los Andes.

Un fuerte escrache contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se realizó este miércoles por la tarde en pleno centro de San Martín de los Andes . La protesta comenzó alrededor de las 17 frente al alojamiento donde se encuentran los jmagistrados y otros funcionarios judiciales que participan de un congreso en la ciudad.

La manifestación se concentró sobre calle Roca, frente a la iglesia y en diagonal al edificio de la Municipalidad, lugar donde se encuentra el hotel en el que se hospedan los integrantes de la Corte. De acuerdo con dirigentes de ATE que dialogaron con LM Neuquén , ante la llegada de los manifestantes los jueces se habrían encerrado dentro del establecimiento.

De la protesta participaron integrantes de ATE, ATEN, Patria Grande, el Partido Obrero , otras organizaciones y vecinos de San Martín de los Andes. En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad con presencia de efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional.

"Fue muy pacífico", señalaron desde ATE

Segundo Andrade, secretario general de ATE de la delegación San Martín de los Andes, explicó a LM Neuquén cómo se organizó la manifestación. "Nos enteramos hoy a la mañana y nos organizamos, ellos llegaron entre hoy y ayer", señaló.

El dirigente sostuvo que la protesta se desarrolló sobre la calle y la vereda, sin incidentes. "Nos manifestamos en la calle y la vereda, fue muy pacifico", remarcó Andrade.

La concentración se produjo mientras en San Martín de los Andes se desarrolla el 26° Congreso de Funcionarios de Tribunales Orales Federales, actividad que reúne a integrantes del Poder Judicial y funcionarios vinculados a los tribunales federales.

Los manifestantes, que cortaron la circulación del lugar, llegaron al lugar alrededor de las 17 y se quedaron hasta cerca de las 19. No se descarta alguna medida más en el marco del reclamo por la Ley de Tierras.

El fuerte mensaje de Rodolfo Aguiar

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, también se refirió a la protesta y lanzó fuertes críticas contra los integrantes de la Corte Suprema.

"Estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial. Son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton. A donde vayan los iremos a buscar!", expresó el dirigente sindical.

La protesta se desarrolló en uno de los sectores más transitados del centro de San Martín de los Andes y generó un importante despliegue de seguridad alrededor del establecimiento donde se alojan los funcionarios judiciales.

La presencia de los máximos responsables de la Corte Suprema en la ciudad se encuentra vinculada al congreso de funcionarios de tribunales orales federales, que se desarrolla durante estos días en San Martín de los Andes.

El fallo de la Corte que generó el fuerte repudio a los jueces

La manifestación realizada este miércoles en la ciudad neuquina es una más en el marco de las recriminaciones y cuestionamientos que se han multiplicado en redes sociales luego de que el martes se conociera la definición de la Corte Suprema. El máximo tribuanl de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.