Jornadas Patagónicas de Nutrición 2026: dos días de ciencia, práctica y debate en San Martín de los Andes

El 2 y 3 de octubre se realizará en San Martín de los Andes el encuentro que reúne a nutricionistas y estudiantes de toda la región patagónica.

Los días 2 y 3 de octubre de 2026, la ciudad de San Martín de los Andes será sede de las 3ª Jornadas Patagónicas de Nutrición , bajo el lema "Nutrición que integra: ciencia, práctica y contexto" . El evento reúne a nutricionistas, estudiantes avanzados y profesionales de la salud de toda la región y del país en un espacio de actualización, intercambio y formación continua.

La iniciativa tiene sus raíces en el 1º Congreso Patagónico de Nutrición Clínica, realizado en 2024, que convocó a más de 130 asistentes entre colegas y estudiantes, y dejó en evidencia la demanda de instancias de capacitación sostenidas en la Patagonia. Estas jornadas son la continuidad natural de ese camino.

La agenda contempla cuatro tipos de actividades : conferencias a cargo de expertos en nutrición clínica de la región patagónica y del ámbito nacional; mesas redondas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales del sector público y privado; talleres prácticos sobre temáticas específicas con aplicación directa al trabajo cotidiano; y espacios de networking para generar vínculos y colaboraciones futuras.

Los ejes temáticos incluyen la nutrición en diabetes, deporte, trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y patologías digestivas, con foco en su aplicación práctica en los distintos niveles de atención. También se abordará la nutrición deportiva como campo profesional en expansión, con un enfoque basado en evidencia y adaptado a diferentes contextos de intervención.

El evento está dirigido a nutricionistas de todo el país y países limítrofes, así como a estudiantes del último año de la Licenciatura en Nutrición.

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Un evento organizado por profesionales de hospitales públicos y privados de Neuquén

El comité organizador de las jornadas integra profesionales de distintas instituciones de la provincia. Por el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes participan las licenciadas Lorena Garofalo y Vanesa Porfilio. Por el Hospital Bouquet Roldán de Neuquén capital, las licenciadas Lucila Moglia y M. Florencia Podlesch. Por el Hospital Dr. Eduardo Castro Rendón, también de la capital neuquina, las licenciadas Julia Ferrer y Marilia González. Desde el sector privado integran el comité las licenciadas Agustina Litta y Faustina Urtasun.

Esa articulación entre el sector público y el privado, y entre profesionales de distintas ciudades de la provincia, es uno de los sellos de estas jornadas: un evento construido desde adentro de la comunidad nutricionista patagónica, con vocación de crecer y consolidarse en el calendario nacional de capacitaciones.