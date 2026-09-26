Domingo con corte total en Ruta 7 por la Peregrinación a Luján: el mapa del operativo

La caminata será desde Plottier a Centenario y arrancará a las 5 de la mañana. Se esperan miles de fieles y un gran despliegue.

La diócesis de Neuquén se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional peregrinación a la Virgen de Luján en Centenario , que se realizará este domingo. Como consecuencia, se llevará adelante un importante operativo de tránsito con un corte total en Ruta 7.

La convocatoria, que alcanza su 46ª edición, invita a los fieles a caminar juntos con el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", en sintonía con la consigna de la Peregrinación Juvenil a Luján de 2026.

El equipo organizador señaló que una de las columnas partirá a las 5 de la mañana desde la parroquia San Antonio de Padua, de Plottier, para continuar por avenida San Martín y avenida del Trabajo, y luego por avenida del Trabajo y Constituyente, hasta llegar al santuario en Centenario.

Operativo con corte de Ruta 7

Como cada año, la Policía del Neuquén, a través de la Dirección de Tránsito, dio a conocer que implementará un importante despliegue para garantizar la seguridad de los fieles y permitir la normal circulación vehicular durante la jornada.

El operativo iniciará a las 6.30 en la 1° rotonda de Ruta 7, esto es a la altura del hipermercado Coto. La circulación en el carril Oeste, de Centenario a Neuquén, será exclusivo para la peregrinación de los fieles, por lo que estará cortado para el tránsito vehicular.

En tanto, el carril Este, de Neuquén a Centenario, estará habilitado para la circulación vehicular en ambos sentidos.

En Centenario, a la altura de Farmacia Global, La Policía solicitó máxima precaución, ya que en simultáneo se desarrollará otro evento con concentración de personas cerca de Ruta 7.

El operativo, precisaron, contará con la participación de la Policía del Neuquén, SIEN, Defensa Civil y la Municipalidad de Centenario, trabajando de manera coordinada para acompañar a los fieles durante toda la jornada.

Las recomendaciones generales para los asistentes son asistir con gorra, calzado cómodo, protector solar y agua.

Expresión de fe popular

La peregrinación constituye una de las expresiones de fe popular más significativas de la región. En años anteriores, miles de fieles recorrieron a pie los caminos que unen distintas localidades neuquinas con el santuario de Centenario, para agradecer, pedir y encomendar sus vidas a la Virgen de Luján.

Claudio Espinoza

El lema elegido para este año pone el acento en la fraternidad y el encuentro, sumándose así al camino de la Iglesia en la Argentina durante este 2026, que tendrá además como acontecimiento destacado la próxima visita del papa León XIV al país.

"Para los peregrinos neuquinos, la jornada será una nueva oportunidad para caminar como comunidad, poniendo bajo el amparo de María las intenciones, esperanzas y necesidades de cada persona y las de sus familias", se destacó desde la organización.