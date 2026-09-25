Neuquén reunirá a especialistas internacionales para debatir cómo la ciencia puede transformar la Justicia

Las jornadas se realizarán en octubre con expertos de Argentina y otros países y abordarán la prueba científica, los sesgos cognitivos y la práctica pericial.

Neuquén será sede de un encuentro internacional que reunirá a especialistas de las ciencias forenses , las neurociencias, el derecho y la administración de Justicia para analizar los nuevos desafíos de la práctica pericial y la toma de decisiones judiciales.

Se trata de las “Jornadas de Actualización Forense y Judicial 2026: Ciencia, objetividad y estándares en la práctica pericial contemporánea. Una conversación entre la prueba, la cognición y la administración de justicia”, una actividad organizada por el Comité de Docencia e Investigación del Cuerpo Médico Forense de Neuquén.

El encuentro se desarrollará el 1 y 2 de octubre de 2026 en los Salones Sauco de la Ciudad Judicial de Neuquén, ubicada en calle Leloir 686. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró a las jornadas de interés institucional, el 12 de agosto.

Un encuentro para analizar el valor de la prueba

La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre distintas disciplinas vinculadas con el funcionamiento del sistema judicial. Entre los principales temas que se abordarán aparecen los estándares probatorios, la evaluación de la evidencia científica, la objetividad en el trabajo pericial y el impacto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones.

La actividad cuenta con el aval de la Escuela de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia y con la participación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén, además del Colegio de Jueces.

Desde la organización señalaron que el objetivo es promover el diálogo entre las ciencias forenses, las neurociencias, el derecho y la función judicial, a partir de problemáticas que tienen cada vez mayor relevancia para los sistemas de Justicia modernos.

Una agenda con especialistas de Argentina y el exterior

Uno de los principales invitados será Ido Dror, investigador de la University College London y especialista en el estudio de los sesgos cognitivos aplicados a la actividad pericial y judicial. Según la documentación presentada por el Cuerpo Médico Forense, será su primera visita a América Latina para compartir los avances más recientes de sus investigaciones.

También participarán el Dr. Mauricio Duce, académico de Chile; el Dr. Roberto Glorio, médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y director de la Carrera de Especialistas en Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires; y el Dr. Juan P. Accorrinti, criminalista y coordinador regional legal de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires.

A ellos se sumará la Ph.D. Marcela Bonafina, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien participará como invitada especial.

Claudio Espinoza

Dos días de actividades

Durante las dos jornadas se desarrollarán cinco clases magistrales y dos talleres, destinados a jueces y peritos, además de ocho actividades que incluirán mesas redondas y presentaciones.

El programa tendrá una modalidad híbrida. Habrá participación presencial y también una transmisión online a través de YouTube, aunque los talleres quedarán reservados para quienes participen de manera presencial.

La organización estima una concurrencia presencial de entre 100 y 150 personas, entre médicos y psiquiatras o psicólogos forenses, criminalistas, jueces y fiscales de distintos fueros. También se prevé la participación de profesionales provenientes de diferentes provincias y de países limítrofes, además de quienes sigan las actividades a distancia.

El respaldo del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia declaró las jornadas de interés institucional luego de analizar la presentación realizada por el médico forense Gabriel Jerez, integrante del Cuerpo Médico Forense de Neuquén y referente de la organización.

En el acuerdo, el máximo tribunal provincial destacó el valor académico de la propuesta y su aporte al intercambio entre las ciencias forenses, las neurociencias, el derecho y la función judicial. También consideró la relevancia de las temáticas previstas y el nivel de los especialistas convocados.

La declaración de interés fue formalizada mediante el Acuerdo Ordinario N° 6586, que establece que las jornadas se realizarán los días 1 y 2 de octubre en la Ciudad Judicial de Neuquén.

De esta manera, Neuquén se prepara para recibir durante dos días a profesionales de distintas áreas vinculadas con la investigación y la Justicia, en un encuentro que tendrá como eje la relación entre la evidencia científica, el trabajo pericial y las decisiones que se toman dentro del sistema judicial.