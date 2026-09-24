Formularon cargos contra el hombre que asesinó de una puñalada a un ladrón en medio de una pelea

El hecho sucedió durante la mañana del miércoles 23. El acusado quedó detenido con prisión preventiva. La víctima estaba en libertad condicional.

La Justicia formuló cargos contra el hombre acusado de asesinar de una puñalada a un ladrón , en medio de una violenta secuencia. El hecho sucedió durante la mañana del miércoles 23 en la ciudad de Cutral Co y la víctima fue identificada como Maximiliano Tarifeño .

Este jueves , la fiscal del caso Ana Mathieu acusó a G.C ., de 32 años, por el delito de homicidio simple en calidad de autor . La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado que permaneciera con prisión preventiva durante tres meses, pero la jueza de garantías Carolina González dispuso la medida de coerción hasta fines de septiembre.

El brutal crimen ocurrió alrededor de las 8:50, cuando Tarifeño se encontraba junto a un amigo en inmediaciones de las calles Benazar y Octavio Martínez.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Mathieu durante la audiencia, el acusado se acercó a ambos y comenzó una discusión que luego derivó en una pelea a golpes y con piedras.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo fue el crimen de Maximiliano Tarifeño

Según sostuvo la fiscalía, en un momento de la pelea Tarifeño y su amigo comenzaron a correr y fueron perseguidos por G.C. La secuencia continuó hasta las inmediaciones de las calles Elvira Espinoza y Jaconis, donde la víctima cayó al suelo.

Allí, el imputado lo alcanzó y lo golpeó con sus puños y con el mango del cuchillo que llevaba en las manos. Finalmente, le asestó una puñalada en la zona de la clavícula derecha, que le provocó una herida mortal.

La fiscal sostuvo durante la formulación de cargos que el ataque fue cometido con intención de darle muerte. El amigo que acompañaba a Tarifeño logró escapar y dio aviso a un familiar, quien trasladó al joven en un vehículo hasta el hospital. En el centro de salud constataron su fallecimiento.

Una de las cuestiones que surgió durante las primeras horas de la investigación fue el posible origen del enfrentamiento. La Policía sostuvo inicialmente como una de sus hipótesis que la pelea había comenzado por un intento de robo de un teléfono celular.

“La víctima, aparentemente, intercepta a un sujeto que iba acompañado de otras personas con miras de ir a trabajar, donde trata de sustraer el celular. Se produce una gresca donde el victimario, ya identificado y demorado, saca un cuchillo del domicilio y realiza la herida mortal”, había informado el comisario Dante Catalán a Noticias 7.

Posteriormente, el fiscal jefe Gastón Liotard también se refirió a esa línea investigativa en una entrevista con LU5. “En principio, la riña se da por un robo sufrido por quien ahora está imputado por parte de la persona fallecida. Todo indica que pudo haber sido la génesis de todo esto”, explicó.

En la misma sintonía, se confirmó que Tarifeño tenía antecedentes penales y se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad condicional al momento de su muerte.

Sin embargo, durante la formulación de cargos ocurrida este jueves no fue mencionado el intento de robo.

Sebastián Fariña Petersen

Una cámara registró la agresión

Entre los elementos que incorporó la fiscalía aparece una prueba relevante: una cámara de seguridad particular registró la agresión.

Mathieu señaló que las imágenes coinciden con los relatos que fueron incorporados a la investigación. Además, durante un procedimiento realizado cerca del lugar del crimen, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo carnicero, de gran dimensión y con mango blanco, señalado como el arma utilizada durante el ataque.

La evidencia reunida también incluye el informe preliminar de autopsia, el examen médico policial, fotografías, un croquis del lugar y declaraciones de testigos que observaron diferentes momentos de la secuencia.

Durante un allanamiento en el lugar donde residía el acusado también fueron encontradas prendas que coincidirían con las que llevaba puestas durante el hecho y que tenían manchas de sangre. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular y analizaron los registros de las cámaras de seguridad.

Con esos elementos, Mathieu le atribuyó provisoriamente a G.C. el delito de homicidio simple, en calidad de autor, contemplado en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

El acusado se cambió de ropa y fue detenido cuando se iba

Según describió la fiscal, luego de la agresión mortal, el acusado regresó a su domicilio, se cambió de ropa, preparó un bolso y se retiró del lugar.

Horas después fue localizado en inmediaciones de la Caminera Policial de Plaza Huincul, cuando se dirigía hacia la ciudad de Neuquén. Para la fiscalía, este comportamiento permitió fundamentar la existencia de riesgo de fuga.

Cabe recordar que el asesino es oriundo de Salta y se encontraba en la zona por cuestiones laborales.

Mathieu pidió que permaneciera con prisión preventiva durante los tres meses fijados para desarrollar la investigación. La jueza Carolina González consideró acreditado el riesgo procesal, aunque no hizo lugar al plazo solicitado por la fiscal.

La magistrada ordenó que G.C. permanezca detenido hasta el 30 de septiembre. Durante ese período, la defensa deberá determinar si una vivienda perteneciente a un familiar en Neuquén reúne las condiciones para que eventualmente cumpla allí una detención domiciliaria.

Antes de esa fecha deberá realizarse una nueva audiencia para revisar la medida de coerción. En tanto, el plazo de investigación fue establecido en tres meses.