Suspenden las clases por la alerta roja en varias ciudades de Neuquén: qué distritos comprende

Como consecuencia del temporal de viento y lluvia que afecta gran parte de la provincia, desde el Consejo Provincial de Educación emitieron un comunicado.

Las autoridades de Educación decidieron suspender las clases en varios distritos de la provincia debido a la alerta roja que comenzó a regir a partir de este miércoles 23 y que se extenderá hasta el jueves 24 de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE ) informaron que quedan suspendidas las actividades presenciales en los Distritos III, IV, V, VII, IX, XI y XIV para este jueves. Explicaron que se tomó esa decisión a partir "ante la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y recomendación de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil provincial, priorizando la seguridad y minimizando la circulación en rutas".

Agregaron que “esta decisión busca evitar la circulación en rutas y caminos que puedan verse afectados por las condiciones climáticas adversas, previniendo situaciones de riesgo para toda la comunidad educativa”.

Federico Soto

Solicitan a las familias y al personal educativo mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del CPE, desde donde se comunicarán las actualizaciones y la reanudación de las actividades una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se aclaró que para el Distrito Regional III, el CPE de Neuquén dispuso la suspensión de las actividades escolares presenciales durante el turno mañana de este jueves 24 de septiembre.

Las localidades comprendidas

De esta manera, la suspensión de actividades escolares a causa del alerta meteorológico, son las siguientes: Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Aluminé y Andacollo.

Medidas preventivas

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas junto al SMN, la AIC y los equipos técnicos provinciales, ante la presencia de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y nevadas en sectores de alta montaña.

Indicaron que se prevé para las próximas horas “una intensificación de las precipitaciones, principalmente en la región sur de la provincia, con especial atención desde las 18 de este miércoles y durante la madrugada del jueves”.

Debido a las precipitaciones y nevadas registradas durante las últimas semanas, los suelos presentan un importante nivel de saturación, lo que puede favorecer escorrentías, desprendimientos de rocas, deslizamientos y caída de árboles.

En horas de la tar de este mi´recoles se registran ráfagas de entre 70 y 80 km/h, que podrían alcanzar los 110 km/h en algunos sectores. Asimismo, se prevén lluvias en las regiones Centro y Norte de la provincia, aunque la situación de mayor intensidad se concentra principalmente en el Sur.

Señalaron que “las mayores precauciones deberán mantenerse en Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé, Pilolil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y sectores rurales y cordilleranos cercanos”.

Debido a la alerta roja, desde la Secretaría informaron que "se dispusieron medidas preventivas que incluyen la suspensión de clases, actividades y circulación en las zonas alcanzadas, además del despliegue de los equipos de emergencia en territorio". No obstante, l a situación será reevaluada durante las primeras horas del jueves.

También fueron alertados hospitales y centros de salud para anticipar la atención y eventual traslado preventivo de personas con enfermedades crónicas, embarazadas próximas a término y pacientes que puedan requerir asistencia especial.

Se recomienda permanecer en los hogares, evitar desplazamientos innecesarios y actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prever posibles interrupciones temporales de servicios.