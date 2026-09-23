Declaran culpable a un policía que intentó abusar sexualmente de una adolescente en una comisaría

El efectivo intentó sacarle la ropa y la amenazó con dispararle si gritaba. La joven se defendió y lo hirió con una lapicera. Sucedió en el destacamento donde el hombre cumplía funciones.

El ataque sucedió en el destacamento policial de Covunco Abajo, donde el acusado cumplía funciones como policía.

Un hombre fue declarado penalmente responsable de intentar abusar sexualmente de una adolescente en una comisaría ubicada en Covunco Abajo , una localidad cercana a Mariano Moreno y Zapala. El ataque sucedió en el destacamento donde el acusado cumplía funciones como policía. El efectivo intentó quitarle la ropa, la amenazó con dispararle si se movía y la joven se defendió con una lapicera.

Durante el juicio realizado la semana pasada, la fiscal del caso Marina Díaz sostuvo que S.F.Q. tomó por la fuerza a la víctima, la sujetó contra una pared e intentó quitarle la ropa. También la amenazó con dispararle si gritaba o si se movía para pedir ayuda.

La adolescente se defendió durante el ataque y logró herir al acusado con una lapicera. Por esa intervención, el ataque quedó en grado de tentativa, de acuerdo a la acusación presentada en el juicio. El intento de abuso sexual sucedió en el destacamento policial donde el acusado cumplía funciones .

Diaz sostuvo que el hecho fue acreditado y solicitó que S.F.Q. fuera declarado responsable como autor del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa. La querella adhirió al planteo de la fiscal y también solicitó que el acusado fuera declarado responsable por el mismo delito y en grado de tentativa.

El destacamento policial de Covunco Abajo es dependiente de la Comisaría N°34 de Mariano Moreno.

La defensa solicitó la absolución

La defensa, por su parte, solicitó la absolución de acusado. Su argumento se basó en que no se había alcanzado el grado de certeza necesaria para declarar responsable a S.F.Q. y cuestionó la existencia de elementos suficientes para superar la duda razonable.

Luego de las tres jornadas de juicio y tras escuchar a las partes, la jueza declaró penalmente responsable a S.F.Q. como autor del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, tal como había solicitado la fiscal Díaz. La resolución consideró que fue acreditado el hecho que motivó el juicio y tuvo por alcanzado el estándar de prueba necesario para superar el estado de inocencia.

El proceso continuará con una segunda etapa del juicio, en la que se deberá determinar el monto de pena que deberá cumplir el condenado.

La fiscal del caso Marina Díaz solicitó que el acusado sea declarado culpable de abuso sexual simple en grado de tentativa.

Condenaron a un hombre a 9 años de prisión por abuso sexual contra dos niñas de su entorno familiar

El pasado 8 de septiembre, un hombre fue condenado a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en Neuquén capital. El acusado se aprovechó de la convivencia preexistente con las menores de edad, la condición de guarda y las amenazó para que mantengan en silencio los abusos.

La fiscal del caso Carolina Mauri junto con la defensa y la querella acordaron la condena de nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, en un contexto de convivencia con las menores de edad.

Sebastián Fariña Petersen

El acuerdo fue presentado el pasado 8 de septiembre durante una nueva audiencia de determinación de pena, realizada luego de que la defensa impugnó la pena acordada de diez años de prisión y el Tribunal de Impugnación dispuso el reenvío del caso para una nueva cesura.

El acusado identificado como R.C.Q. había sido declarado responsable de los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una mejor de 18 años, en concurso real.

Los ataques sucedieron en tres viviendas de la capital neuquina

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los abusos sucedieron entre 2017 y 2023 en tres viviendas de Neuquén capital. Los ataques fueron cometidos cuando las víctimas convivieron con el condenado o permanecieron bajo su cuidado.

En ese contexto, el imputado aprovechó los momentos en que las menores quedaban a su cargo para cometer los abusos y las amenazó para evitar que contaran sobre los ataques de índole sexual.

Para establecer la pena, la fiscal Mauri consideró como agravantes la duración de los abusos, la diferencia de edad entre el condenado y las víctimas, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la violación de los deberes derivados de la guarda y convivencia.