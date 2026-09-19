Una fiesta electrónica terminó con un violento enfrentamiento entre más de 50 personas: hubo dos demorados

Ocurrió en una localidad de la provincia de Neuquén. Además, se registraron varias personas lesionadas.

El evento se desarrolló durante la noche del viernes y terminó abruptamente tras la pelea durante la madrugada del sabado.

Una fiesta electrónica en Villa El Chocón se salió de control durante la madrugada de este sábado y terminó con un violento enfrentamiento entre dos grupos . Según informó a LM Neuquén el comisario inspector Antonio Muñoz , de la Dirección Seguridad Confluencia, en la pelea participaron entre 50 y 100 personas, hubo lesionados y dos hombres mayores de edad fueron demorados.

El evento comenzó a las 18 del viernes y se desarrolló con normalidad hasta aproximadamente las 2.30 , cuando se desató una pelea de importantes dimensiones . En ese momento había entre 250 y 300 personas dentro del camping donde se realizaba la celebración.

“Un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, que se agredieron con golpes de puño, motivó la intervención del personal policial. Se dieron con todo”, explicó Muñoz.

La fiesta se desarrollaba en un predio municipal concesionado a un particular. Para el traslado de los asistentes, la organización había dispuesto tres vehículos tipo Traffic que movilizaban personas desde Neuquén capital y otros sectores de la región. Además, durante el viernes ya había alrededor de 100 jóvenes acampando en el lugar.

Más de 50 personas participaron del enfrentamiento

El comisario inspector indicó que no fue posible establecer una cifra exacta de participantes porque muchos se retiraron antes de la llegada de los efectivos. Sin embargo, estimó que el enfrentamiento involucró a decenas de personas.

“Estamos hablando, a grandes rasgos, de entre 50 y 100 personas estimativamente, los grupos que se estaban enfrentando”, detalló Muñoz. También señaló que una parte importante de los involucrados “se disipó” antes del arribo del operativo policial. “Estamos hablando, a grandes rasgos, de entre 50 y 100 personas estimativamente, los grupos que se estaban enfrentando”, detalló Muñoz. También señaló que una parte importante de los involucrados “se disipó” antes del arribo del operativo policial.

De acuerdo con el jefe policial, los organizadores solamente habían contratado a cuatro integrantes de seguridad privada, una cantidad que resultó insuficiente frente a la magnitud de los incidentes y el número de asistentes.

“De 250 o 300 personas concurrentes se vieron desbordados y dieron conocimiento al personal policial”, sostuvo. Incluso, uno de los integrantes de la seguridad privada resultó lesionado durante los disturbios, aunque hasta el momento no presentó una denuncia.

Frente a la pelea, la Dirección Seguridad Confluencia desplegó un operativo integrado por personal de la Comisaría 42 de Villa El Chocón, Metropolitana y el De.Mo.Se.

Los efectivos trabajaron en el predio desde las 2.30 hasta aproximadamente las 3.50.

Dos hombres fueron demorados

Durante el procedimiento, la Policía logró demorar a dos hombres mayores de edad, domiciliados en Villa El Chocón, quienes habrían participado de los incidentes. Ambos se habrían resistido a la intervención de los efectivos.

“Se procedió a la demora de dos personas mayores de edad, de sexo masculino. Estaban en el incidente y el resto se retiró raudamente del lugar”, precisó Muñoz. “Se procedió a la demora de dos personas mayores de edad, de sexo masculino. Estaban en el incidente y el resto se retiró raudamente del lugar”, precisó Muñoz.

En el caso tomó intervención la asistente letrada Fernanda Sabatini, de la Fiscalía de Actuación Génerica. Los dos hombres fueron notificados de la imputación en una causa por resistencia a la autoridad.

Además, a partir de la denuncia presentada por el organizador de la fiesta, se les impusieron medidas cautelares que les prohíben acercarse nuevamente al evento. Después de cumplir con las actuaciones correspondientes, ambos recuperaron la libertad.

Como consecuencia de los disturbios se registraron personas lesionadas por golpes, aunque ninguna necesitó ser trasladada de urgencia al hospital local.

Había menores dentro del festejo

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de adolescentes en el evento. Según confirmó el jefe policial, entre los asistentes había menores de entre 15 y 17 años.

La fiesta fue suspendida automáticamente durante la madrugada como consecuencia del enfrentamiento. “Aparentemente sí van a continuar, pero no sabemos, a raíz de este hecho, en qué estado quedó todo con el municipio”, señaló Muñoz.

Más allá de la decisión de los organizadores y las autoridades municipales, la Dirección Seguridad Confluencia resolvió incrementar la cantidad de efectivos policiales en Villa El Chocón y reforzar los recorridos por el exterior del predio.