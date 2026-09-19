Marcha de la Bronca en Neuquén: se movilizaron en la provincia contra el ajuste de Milei

Se replicó este sábado en cinco ciudades bajo la consigna "La bronca crece desde abajo y salió a la calle"

Neuquén también salió a la calle este sábado para manifestar la “bronca” contra las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei . Al igual que en Buenos Aires y las principales ciudades del país, se plegó a la convocatoria cuatro localidades más de la provincia.

Además de Neuquén capital, los ciudadanos salieron a la calle por la marcha de la bronca en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala y Aluminé.

Vecinos, sindicalistas, estudiantes y trabajadores en general marcharon a partir de las 16.30 contra el ajuste del presidente Milei con la mira puesta en la huelga general tanto en la capital neuquina como en las otras localidades.

Se vieron pancartas alusivas a las seccionales opositoras de ATEN Capital y Plottier, al Sindicato de Empleados Judiciales y Fasinpat (exZanon), a la Confederación Mapuche, a trabajadores y trabajadoras de Salud en Lucha, a la Asamblea en Defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones y decenas de banderas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, del arte y la cultura, y de derechos humanos, entre otras.

Las consignas en Neuquén

El ceramista y referente del PTS-Frente de Izquierda Andrés Blanco subrayó que en Neuquén la movilización también fue contra el gobierno provincial que “acompañó todas las políticas de ajuste, saqueo y entrega del gobierno nacional”. Agregó que también marchaban “contra los intentos de desalojo contra las comunidades mapuche, la criminalización de la protesta y en defensa de las gestiones obreras”.

“Nos movilizamos en el marco del ajuste de los gobiernos nacional y provincial y del recorte en el presupuesto junto a otras organizaciones”, explicó Fernanda Vargas, secretaria general de Aten Plottier.

Puntualizó que el gobierno neuquino “está atacando la organización y la lucha de las trabajadoras de la educación que salen a reclamar salario, condiciones laborales y educativas”.

Los manifestantes recorrieron las avenidas Argentina y Olascoaga y finalizaron el recorrido en los Arcos Graciela Alonso. Se leyó un texto en el que se denunció el plan del gobierno nacional como una ofensiva "impulsada por la clase capitalista, los grandes grupos económicos, los bancos, el imperialismo y el FMI", y señaló que el ejecutivo garantizó su avance en la provincia. "No podemos esperar ni confiar en quienes dicen oponerse a Milei mientras votan sus leyes, negocian con su gobierno o aplican el ajuste en las provincias", alertó el documento que cerró con un llamado a la CGT y la CTA a convocar un paro nacional y un plan de lucha hacia la huelga general, y a impulsar asambleas en cada lugar de trabajo.

"Esta movilización expresó la bronca de todos aquellos que decimos que la pelea es ahora, que la resistencia es ahora y tenemos por delante el desafío de seguir organizándonos desde abajo para que esta acción sea el inicio de un plan de lucha hasta la huelga general, para derrotar todo el plan de ajuste, saqueo y represión de Milei y los gobernadores", cerró Blanco.

"Organizar la bronca para derrotar a Milei"

Buenos Aires fue el epicentro de la Marcha de la Bronca, convocada por los dirigentes del Frente de Izquierda contra del gobierno de Javier Milei, donde confluyeron distintos dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

“Organizar la bronca para derrotar a Milei”, fue la consigna bajo la cual se reunieron miles de personas a partir de las 15.30 en Plaza Congreso. Luego la columna se movilizó a Plaza de Mayo donde leyeron un discurso oficial encabezado por las autoridades.

Encabezó la marcha contra el ajuste organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Atrás estuvieron las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

@PTSarg

Mientras que Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos pertenecientes al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fueron los principales actores en la manifestación. Bregman llamó a "organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país" y señaló que la marcha "demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices".

Según NA, en el documento oficial, que sacaron en conjunto entre distintas agrupaciones, hicieron hincapié en "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas". A su vez, volvieron a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) que impulse "un nuevo paro general" como parte de "un verdadero plan de lucha nacional".

A los gobernadores los calificaron como "cómplices de este gobierno de ultraderecha" y sostuvieron que en las subjurisdicciones "mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público". "En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador", criticaron.