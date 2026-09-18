Nueva fecha para el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko y formularios para el posible jurado popular

El debate fue priorizado por el próximo vencimiento de la prisión preventiva de Roberto Sánchez. La familia y compañeras de la estatal asesinada convocaron a una marcha para el 25 de septiembre.

A menos de dos semanas del comienzo del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko , las partes acordaron una modificación en la organización del debate y una herramienta para agilizar la selección del jurado popular. Así mismo se cambió la fecha de inicio del proceso judicial de 11 jornadas.

La selección se realizará durante dos jornadas, el lunes 28 y martes 29 de septiembre , y de ese grupo surgirá el jurado popular que deberá intervenir en el juicio contra Roberto Daniel Sánchez , acusado por el asesinato de Azul Semeñenko.

La próxima vez que Sánchez vuelva a presentarse en una audiencia será ante un jurado popular que deberá determinar si es responsable del crimen y si se acreditan los tres agravantes planteados por la Fiscalía: ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

Un formulario antes de elegir a los jurados

Durante una audiencia realizada este viernes en la Ciudad Judicial, acusadores y defensa solicitaron a la Oficina Judicial Penal (Ofiju) que envíe previamente un formulario con una serie de preguntas a las personas que fueron sorteadas para participar de la audiencia de selección de jurados.

Las respuestas permitirán a las partes contar con información previa sobre quienes concurrirán a las jornadas de selección. Según se explicó durante la audiencia, el mecanismo ya fue utilizado en otros juicios por jurados con resultados positivos.

La información recopilada permitirá que la audiencia de selección pueda desarrollarse de manera más dinámica, ya que las partes tendrán un conocimiento previo de determinadas circunstancias de las personas sorteadas y podrán concentrar las preguntas durante la audiencia en aquellos aspectos que resulten relevantes para definir su eventual incorporación al jurado.

Sebastián Fariña Petersen

La selección de jurados constituye una instancia clave antes del inicio del debate, ya que será ese grupo de ciudadanos el encargado de escuchar la prueba, los testimonios y los argumentos de las partes y, finalmente, determinar si Sánchez es responsable del crimen que se le atribuye.

El juicio comenzará el 1° de octubre

Otro de los cambios acordados durante la audiencia fue la modificación de la fecha de inicio del debate. Originalmente, el juicio estaba previsto para comenzar el miércoles 30 de septiembre, inmediatamente después de las dos jornadas de selección de jurados. Sin embargo, acusadores y defensa acordaron postergar un día el comienzo.

De esta manera, el debate comenzará finalmente el jueves 1° de octubre y tiene previsto en 11 jornadas, con la participación de más de 70 testigos y peritos convocados por las distintas partes.

La decisión apunta a que las personas que sean finalmente seleccionadas como jurados populares tengan una jornada intermedia para poder reorganizar sus obligaciones laborales y familiares antes de afrontar un juicio de extensa duración.

El jurado deberá definir la responsabilidad de Roberto Sánchez

Sánchez, de 60 años, llega al juicio acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, mujer trans, ocurrido durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, día del cumpleaños de la víctima.

La Fiscalía y la querella sostienen que se trató de un transfemicidio y atribuyen al acusado los agravantes de ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

La acusación sostiene que Azul fue asesinada mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 puñaladas. Para los acusadores, el ataque provocó un sufrimiento deliberado y estuvo motivado por su identidad de género.

La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, el día del cumpleaños de Azul, en el domicilio del imputado, al que ambos llegaron luego de que R.D.S. la abordara mientras ofrecía servicios sexuales en la vía pública. La Fiscalía sostuvo que el ataque incrementó deliberadamente el dolor y padecimiento de la víctima y que fue cometido mediando violencia de género y por odio a su identidad de género.

Luego de matarla, R.D.S. trasladó el cuerpo envuelto en una lona y atado con alambres hasta un canal de desagüe ubicado en calle Pergamino, donde fue hallado por una pareja que caminaba por el lugar el 14 de octubre, en avanzado estado de putrefacción.

La defensa, en cambio, reconoce la autoría del homicidio pero sostiene que se trató de un hecho cometido bajo emoción violenta, planteo que implica rechazar los agravantes y buscar una reducción de la respuesta penal.

Gentileza Juan Curcho

Ahora, antes de que comience ese debate, las partes tendrán que atravesar la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado. Además, la familia y compañeras del Centro de Atención a la Víctima donde trabajaba Azul convocaron a una marcha para el 25 de septiembre. Ese día se cumple un año del transfemicidio y a la vez, es el día del cumpleaños 50 de Azul.

El nuevo cronograma quedó establecido así: 28 y 29 de septiembre, selección de jurados; 30 de septiembre, jornada intermedia para la reorganización de los jurados seleccionados; y 1° de octubre, comienzo del juicio, que se extenderá durante 11 jornadas.