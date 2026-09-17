Intensa búsqueda de una madre y su hija desaparecidas en Neuquén

Las fuerzas de seguridad emitieron el pedido de paradero y una Alerta Nati para lograr ubicar a ambas.

Madre e hija fueron vistas por última vez este jueves.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió en las últimas horas un pedido de ubicación y paradero y una Alerta Nati para lograr ubicar a una mujer que desapareció junto a su hija.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, se trata de Verónica Georgina Arroyo , de 31 años, y su hija Valentina Monserratt Figueroa , de 8 años.

Desde la fuerza de seguridad explicaron que ambas personas tienen nacionalidad argentina. Además, confirmaron que fueron vistas por última vez este jueves 17 en la calle Alfonsina Storni 2166 de la localidad de Centenario.

La denuncia por las desapariciones fue radicada por la Defensoría del Niño y la Unidad Policial Interviniente es la Comisaría 52.

Madre e hija son buscadas

Además, la Policía acompañó los pedidos de ubicación con la descripción de cada una de las buscadas. En el caso de la madre, Arroyo, explicaron que es de tez blanca, cabellos ondulados y ojos claros.

Respecto a su altura y contextura física, informaron que son desconocidas.

En relación con la menor, Monserratt, las autoridades comunicaron que es de contextura física robusta, tez blanca, ojos oscuros y cabellos castaños. Se desconoce su altura.

Al momento de su desaparición, la niña vestía zapatillas blancas, pantalón de color negro y pulóver de color verde.

Las autoridades solicitan que ante cualquier información la población se comunique con la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente o la Comisaría 52° del barrio Sarmiento de Centenario al número de teléfono 299-4211283.