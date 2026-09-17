Vestido de mujer y con un nene: así atraparon a un hombre que mató 80 personas desde los 13 años

Llevaba una peluca, tenía las uñas pintadas y cargaba a un pequeño que fue rescatado. La escalofriante confesión ante la policía.

El presunto asesino fue capturado disfrazado de mujer después de un operativo que se extendió durante más de 30 horas. (Foto: Policía Civil de Paraíba)

Un brutal crimen fue atrapado en las últimas horas. Esta acusado de asesinar a 80 personas y fue capturado de una insólita manera: estaba vestido de mujer y con un nene en brazos.

La Policía brasileña detuvo a Jorlan Lopes da Silva , un hombre de 33 años investigado por una serie de asesinatos cometidos en el estado de Paraíba .

Al momento de la captura, el asesino seria l llevaba un vestido, una peluca y anteojos oscuros. También cargaba en brazos a una criatura de dos años que no tenía parentesco con él.

El sospechoso fue localizado en las últimas horas en el municipio de Mulungu, después de más de 30 horas de búsqueda. En el interrogatorio sorprendió a los agentes con una confesión escalofriante: aseguró que mató a cerca de 80 personas desde que tenía al menos 13 años

La cifra todavía no fue comprobada. La Policía Civil lo investiga por 16 homicidios cometidos durante los últimos tres meses en la región del Valle de Mamanguape. Existen pruebas e indicios que lo relacionan con esos casos y él ya habría confesado 11.

Se vistió de mujer para intentar escapar

Lopes da Silva era buscado desde hacía varios días y tenía cinco órdenes de detención en su contra. Los investigadores lo habían localizado a finales de agosto en un campamento montado dentro de una zona boscosa, pero consiguió escapar después de enfrentarse con los agentes.

En ese lugar encontraron chalecos antibalas, cargadores, una pieza de subfusil y más de 100 municiones. El acusado reconoció posteriormente que las armas y los demás elementos le pertenecían.

Cuando intentó abandonar Mulungu, llevaba un vestido a rayas, peluca, sandalias, anteojos de sol y las uñas pintadas. Una parte de la ropa dejó al descubierto un gran tatuaje en su pecho, detalle que permitió reconocerlo.

En brazos llevaba a una criatura de dos años que no era familiar suyo. El menor fue rescatado sin lesiones y quedó bajo resguardo.

“Maté a unos 80”: la escalofriante confesión

Durante el interrogatorio, Lopes da Silva habló con naturalidad sobre los crímenes y afirmó que comenzó a matar cuando tenía 13 años. Al ser consultado sobre la cantidad de víctimas, respondió: “Maté a unos 80”. El hombre aseguró que su primer asesinato fue una venganza por la muerte de su padre.

El sospechoso de ser asesino fue reconocido cuando el vestido dejó al descubierto el tatuaje de su pecho. Tras su captura, confesó haber matado a cerca de 80 personas. (Foto: Policía Civil de Paraíba)

También sostuvo que nunca atacó a trabajadores ni a personas ajenas al delito. “Solo con criminales”, dijo al intentar justificar los homicidios.

Según el delegado Douglas Garcia, el acusado describió varios asesinatos con frialdad y aportó detalles que solamente conocería alguien relacionado con los casos. En uno de ellos señaló el lugar donde había sido enterrado un cuerpo.

Los crímenes investigados incluyen el asesinato de dos comerciantes ocurrido el 1° de agosto en la ciudad de Rio Tinto.

La conexión con una organización criminal

Para la policía, Lopes da Silva actuaba como ejecutor de una organización criminal con origen en Río de Janeiro y presencia en Paraíba. Algunas versiones lo señalan como integrante del Comando Vermelho, aunque él negó responder a una facción.

“Esta es una guerra mía”, afirmó durante el interrogatorio. Lopes da Silva había recuperado la libertad en mayo de 2026, después de pasar aproximadamente cinco años en prisión. Desde entonces se produjo la serie de 16 homicidios que ahora intenta reconstruir la Policía.

Tras la audiencia de custodia, su detención fue convertida en prisión preventiva y quedó alojado en una cárcel de João Pessoa. La Justicia de Brasil todavía deberá determinar su responsabilidad en cada crimen y comprobar si la confesión de los 80 asesinatos tiene sustento o forma parte de una declaración exagerada.