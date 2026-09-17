El caso que conmociona a Inglaterra: encontraron un cuerpo en la zona donde buscaban a un nene desaparecido

El cadáver fue recuperado en un estanque durante el operativo por Noah Woods. La Policía ya informó sobre el hallazgo a la familia del nene.

El nene desapareció en un área de juegos de Suffolk, en Inglaterra, y era buscado por más de mil voluntarios y autoridades locales.

Equipos de rescate desplegados por las fuerzas de seguridad británicas encontraron el cuerpo de un niño en un estanque en Inglaterra , mientras realizaban la búsqueda de Noah Woods , un nene de tres años cuya desaparición mantiene en vilo a todo el país.

A pesar de que las autoridades informaron a la familia del nene sobre el resultado de la labor de los buzos, la policía local precisó que aún no se ha llevado a cabo la identificación formal del cuerpo .

Según informó oficialmente la Policía de Suffolk , la fiscalía y el tribunal forense fueron notificados para dar inicio a los procedimientos legales. De momento, la investigación calificó el hallazgo como un hecho "no sospechoso" pero de causas "inexplicables" .

Durante las jornadas de trabajo en el terreno intervinieron equipos tácticos de búsqueda, unidades caninas, helicópteros y personal especializado perteneciente a más de diez organismos públicos y de emergencia regionales.

A las labores policiales se sumaron alrededor de 1.300 ciudadanos en calidad de voluntarios para recorrer áreas rurales y residenciales. Tras la confirmación del hallazgo en el estanque Decoy, en Brantham, los voluntarios quedaron desconsolados y muchos rompieron a llorar en el lugar al enterarse de la noticia. Minutos después, entre escenas de profunda conmoción, los cientos de vecinos suspendieron los rastrillajes a pie y regresar a las zonas urbanas del condado.

Cómo desapareció el nene en Inglaterra

La última imagen registrada de Noah Woods corresponde a una grabación de cámaras de seguridad del parque infantil de Merriam Close, tomada el martes 15 de septiembre a las 14:37.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor se distanció de un familiar y corrió por un pasaje peatonal lindante con el área de juegos, en dirección a un barrio de viviendas en construcción.

3YO NOAH WOODS DISAPPEARS from UK PLAYGROUND — CCTV shows LAST MOMENTS before he VANISHES



HUGE SEARCH UNDERWAY as POLICE DIVERS, DOGS, HELICOPTERS and HUNDREDS OF VOLUNTEERS JOIN EFFORT



BODY JUST FOUND pic.twitter.com/OYkg401Bme — RT (@RT_com) September 16, 2026

El menor es buscado bajo la descripción física de tez blanca, cabello pelirrojo rizado y vestimenta integrada por una remera blanca con estampados de la serie Bluey, pantalones cortos y zapatillas negras de la marca Vans con una franja lateral blanca. Asimismo, la Policía informó que el niño es no verbal, padece pérdida auditiva parcial y se encontraba en proceso de evaluación técnica para diagnosticar una condición de espectro autista, factores por los cuales no responde a llamadas por su nombre.

Así fue el operativo que derivó en el hallazgo

El superintendente Tom Pearse destacó la magnitud de la respuesta de la comunidad y de las fuerzas de seguridad para intentar encontrar al pequeño.

"Desde que se denunció la desaparición de Noah, un gran número de nuestros agentes y personal se han desplegado en numerosas funciones en la búsqueda de Noah y el apoyo a su familia. Hemos recibido el apoyo de la Policía de Norfolk, la Policía Metropolitana, la Policía Británica de Transportes, el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, Suffolk HART, SULSAR, la Agencia de Medio Ambiente, la Guardia Costera de Su Majestad, el Servicio de Bomberos y Rescate y el servicio de ambulancias", enumeró.

Y agregó: "Nos sentimos abrumados por la gran muestra de apoyo público; la gente se ha puesto las botas y nos ha ayudado en la búsqueda".

Las tareas operativas incluyeron el relevamiento de registros de video privadas, sistemas de timbres inteligentes y cámaras de seguridad vehicular de automovilistas que circularon por las arterias de Brantham desde el martes por la tarde, además de inspecciones domiciliarias en patios y dependencias anexas.

Durante el desarrollo de los rastrillajes previos al hallazgo en el agua, las autoridades mantuvieron la clasificación de la causa como una investigación de persona desaparecida, descartando en primera instancia indicios de participación de terceros o actos delictivos en el lugar.

Piden "tiempo, espacio y privacidad" para la familia del nene

Pearse detalló, además, que "en esta etapa, se trata de una investigación por persona desaparecida y no hay nada que indique que haya ocurrido algo siniestro o algún acto delictivo". De todos modos, aclaró que tienen "la mente abierta en cuanto a las circunstancias".

Según la Policía de Suffolk, el nene es no verbal, padece pérdida auditiva parcial y no responde a llamadas por su nombre.

"Seguimos haciendo un llamamiento a los vecinos para que revisen sus jardines, cobertizos y dependencias, o cualquier otro lugar donde un niño pudiera haberse escondido o buscado refugio", solicitó.

Por último, expresó: "Estoy seguro de que comprenden que la familia ahora necesita tiempo, espacio y privacidad, y les agradezco su comprensión".