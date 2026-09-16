Un ex futbolista de la selección de Inglaterra admitió una serie de delitos tras chocar su auto de lujo

El delantero de 31 años admitió haber tenido un problema con óxido nitroso al momento del choque. Ahora aguarda la sentencia de los tribunales británicos.

En el interior del auto del futbolista hallaron óxido nitroso, sustancia conocida popularmente como gas de la risa.

Un ex futbolista de la selección de Inglaterra se declaró culpable ante los Tribunales del Reino Unido por los cargos de conducción peligrosa, posesión de drogas y negarse a proporcionar una muestra para los controles de alcoholemia y sustancias tras protagonizar un choque a bordo de su vehículo en el sur inglés.

El incidente de tránsito ocurrió el pasado 28 de mayo sobre la autopista M3, en la jurisdicción del condado de Hampshire, cuando Raheem Sterling , de 31 años, perdió el control del automóvil marca Lamborghini y terminó colisionando de manera individual sin que se registraran otros vehículos involucrados ni personas heridas.

De acuerdo con lo expuesto ante los juzgados de la localidad de Basingstoke, la intervención policial se desencadenó luego de que varios testigos alertaran a los servicios de seguridad sobre las maniobras de riesgo que realizaba el vehículo de lujo en la vía pública.

Cuando los agentes de la Policía de Hampshire e Isla de Wight llegaron al lugar, inspeccionaron el habitáculo y encontraron al futbolista ubicado en el asiento del pasajero.

NEW: Former England soccer star admits to ripping nitrous oxide in a Lamborghini that swerved through lanes on a freeway and crashed into a barricade.



Raheem Sterling pleaded guilty to dangerous driving, possession of nitrous oxide, and refusing to provide a specimen.



Police… pic.twitter.com/UW7FU3i97b — E X X A L E R T S (@ExxAlerts) September 15, 2026

En el interior del auto hallaron óxido nitroso junto a un globo utilizado para su inhalación. La tenencia de esa sustancia, conocida popularmente como gas de la risa, se encuentra penada por la legislación británica desde el año 2023, por más que sea para consumo personal.

En ese contexto, las autoridades arrestaron a Sterling, aunque luego fue liberado bajo fianza hasta la concreción de la comparecencia judicial, que se produjo este martes.

Qué dijo el futbolista durante la audiencia judicial

Durante la audiencia judicial desarrollada en los juzgados ingleses, Sterling admitió tener un problema de consumo con el óxido nitroso. Al mismo tiempo, aceptó de forma implícita las imputaciones formuladas por los fiscales al declararse culpable del cargo de conducción peligrosa, del delito de posesión de drogas y de la falta por no haber suministrado la muestra de aliento requerida por los efectivos para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o de sustancias.

El procedimiento legal iniciado contra el ex integrante del seleccionado de su país continuará en las próximas semanas, fecha en la que se dará a conocer la condena definitiva por parte de los magistrados intervinientes.

Un presente adverso para un futbolista de elite

Sterling se encuentra actualmente sin club tras finalizar su vínculo contractual con el equipo neerlandés Feyenoord, entidad en la que militó durante seis meses a lo largo de la última temporada.

Previamente, el atacante había concluido su relación laboral con el Chelsea de la Premier League inglesa, institución que lo había relegado a realizar entrenamientos en solitario antes de rescindir el contrato.

Sterling representó a la selección de Inglaterra en más de 82 partidos oficiales y vistó las principales camisetas de la Premier League.

A lo largo de su carrera profesional en el fútbol británico, el delantero de 31 años vistió las camisetas de instituciones de primer nivel como Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal.

En el plano internacional, el futbolista representó a la selección de Inglaterra en un total de 82 partidos oficiales hasta el año 2022, etapa en la que formó parte de los planteles nacionales en competencias mundiales y continentales.