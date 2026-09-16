Así cayó un helicóptero que cubría un choque para la televisión: qué se sabe de las víctimas fatales

La aeronave se precipitó a tierra a un kilómetro y medio del choque original en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos tres personas.

El helicóptero se incendió tras caer en un estacionamiento de Los Ángeles, cuando realizaba una cobertura periodística.

Un helicóptero que realizaba la cobertura periodística aérea de un choque para un canal de televisión se estrelló entre dos edificios comerciales en Los Ángeles, Estados Unidos . Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas , entre las que se encuentran una periodista, el piloto y una persona que se encontraba en tierra al momento del incidente.

La tragedia ocurrió pasadas las 19 en el vecindario de Chatsworth, a un kilómetro y medio del lugar donde se había producido un accidente de tránsito entre un colectivo y una camioneta . La aeronave pertenecía a la empresa Angel City Air y prestaba servicios para las cadenas NBC4 y Telemundo 52 bajo la denominación NewsChopper4.

El impacto del helicóptero en un estacionamiento desató un incendio que afectó a cuatro automóviles y dos contenedores de carga. Oficialmente se informó que una cuarta persona resultó herida y debió ser derivada a un hospital local sin que se precisara su estado de salud.

A raíz de la emergencia, más de 50 bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar para extinguir el fuego.

Respecto al estado de la nave, el vocero del organismo, Branden Silverman, reconoció que estaba "bastante destruida".

Cómo fue la caída en vivo del helicóptero

El despliegue de los helicópteros periodísticos se debía a la cobertura de un choque ocurrido aproximadamente dos horas antes en la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue, donde una camioneta SUV embistió a un autobús de la línea 166 de Metro y dejó un saldo de dos muertos y seis heridos.

Una de esas aeronaves era la que participaba de la emisión en directo del noticiero de NBC4 Los Ángeles, cuya conductora, Colleen Williams, debió confirmar la caída de la unidad de la señal antes de que la transmisión fuera interrumpida en pantalla.

BREAKING: KNBC helicopter crashes while covering metro bus crash in Los Angeles, California. pic.twitter.com/TgzkkVTBHx — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Testigos que se encontraban en las inmediaciones del estacionamiento señalaron que el vehículo aéreo realizaba maniobras irregulares antes de estrellarse. Vecinos del lugar relataron a la prensa local haber visto al helicóptero balancearse en el aire segundos antes de caer entre los edificios comerciales y provocar una columna de humo.

Ante la confirmación de la tragedia, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron la investigación técnica para determinar las causas de la caída y confirmaron el envío de peritos al lugar del impacto para el miércoles.

This is a tragic night for Los Angeles. My thoughts are with those impacted by the bus collision and the helicopter crash, and with the entire NBC4 family who lost members of their team while they were doing their jobs.



I’m deeply grateful to our firefighters, paramedics, and… pic.twitter.com/3vCDwoQilg — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 16, 2026

Tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron comunicados para enviar sus condolencias a las familias de las víctimas de ambos accidentes.

Quiénes eran la periodista y el piloto que murieron en el accidente

La periodista que murió en el accidente fue identificada como Eliana Moreno. Nacida en el condado de Orange, se graduó en 2010 en la Universidad Chapman, donde obtuvo las licenciaturas en periodismo televisivo y ciencias políticas.

Ese mismo año ingresó al equipo de helicópteros de Angel City Air, desempeñándose como reportera vial para distintas cadenas de noticias de la región, entre ellas NBC4 y Telemundo 52.

Una periodista y el piloto fueron dos de las víctimas fatales registradas tras la caída del helicóptero en Los Ángeles.

Por su parte, el piloto de la aeronave, George Marciniw, creció en el sur de California y se graduó de la escuela secundaria Burbank en 1974. Marciniw contaba con trayectoria en la aviación civil de la zona y formaba la dupla de vuelo junto a Moreno desde el año 2023.

Tras la confirmación de los decesos, aquellas dos cadenas de televisión difundieron un comunicado oficial expresando su pesar por la pérdida de la tripulación.

"Lamentamos profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche", señalaron las empresas de comunicación en el texto institucional.