Terror a bordo de un avión: se desprendió el techo en pleno vuelo

Una parte del revestimiento quedó desprendida durante la travesía y generó momentos de tensión entre quienes viajaban. La aeronave tenía 30 años.

Por una falla, el techo de un avión se desprendió.

El techo de un Boeing 737-300 de 30 años se desprendió durante un vuelo en Irán y obligó a revisar qué ocurrió con la aeronave. El episodio no involucró a un 737 MAX, sino a una versión anterior de la misma familia, pero volvió a poner bajo discusión el estado de las flotas antiguas, el mantenimiento y los controles sobre estos aviones. El caso también abrió interrogantes por las condiciones en las que operan aviones antiguos en Irán.

Las imágenes que circularon del episodio muestran a los pasajeros mientras parte del revestimiento del techo se había desprendido dentro de la cabina. El incidente ocurrió a bordo de un 737-300, una variante anterior de la familia Boeing 737 que tiene tres décadas de antigüedad. Aunque el avión continuó en vuelo, la secuencia generó preocupación por el estado de una aeronave que aún estaba en operación comercial.

Pablo Díaz , especialista en aeronavegación, explicó en Infobae Al Mediodía que la edad no define por sí misma la seguridad de una aeronave: un avión puede permanecer en servicio durante 40, 50 o 60 años si recibe el mantenimiento adecuado y se somete a controles acordes. Sin embargo, advirtió que las sanciones internacionales dificultan el acceso y la verificación de componentes. “La trazabilidad del repuesto es por lo menos discutible” , afirmó sobre el Boeing involucrado.

El MCAS y los accidentes que paralizaron al 737 MAX

El Boeing 737 MAX fue desarrollado para competir con el Airbus A320neo, un modelo de menor consumo. Boeing buscaba ofrecer una aeronave más eficiente sin exigir una capacitación extensa a las tripulaciones que ya operaban versiones previas del 737.

Según publica Infobae, la instalación de motores más grandes sobre una estructura diseñada originalmente para la familia 737 modificó el comportamiento aerodinámico del avión. Para compensar esos cambios, la empresa incorporó el Sistema de Aumento de Características de Maniobra, conocido como MCAS, un programa que podía intervenir sobre la posición de la nariz de la aeronave en determinadas condiciones de vuelo.

“El avión solo reducía un par de grados la nariz”, explicó Díaz. La función prevista era evitar que el aparato alcanzara un ángulo capaz de aumentar el riesgo de pérdida de sustentación.

El sistema recibió información errónea y actuó automáticamente en los accidentes de Lion Air, en Indonesia, en 2018, y Ethiopian Airlines, en 2019. Ambos vuelos utilizaban Boeing 737 MAX 8 y los siniestros dejaron 189 muertos en el primer caso y 157 en el segundo.

La falla expuso que el MCAS obtenía datos de una sola sonda externa, aun cuando el avión contaba con dos sensores. “Un sistema que es crítico tiene por lo menos dos fuentes de ingreso de datos”, señaló el especialista, al explicar que la comparación entre mediciones permite detectar diferencias y alertar a la tripulación.

Las tripulaciones tampoco contaban con información suficiente sobre la activación automática del sistema. Según Díaz, Boeing esperaba que los pilotos respondieran en cuatro segundos frente a una emergencia vinculada con un mecanismo que no conocían.

“Ese era el tiempo de reacción humano esperado para un sistema que no conocían”, sostuvo. El especialista relató que probó una simulación del MCAS y salió con las piernas temblorosas, pese a saber que se encontraba dentro de un simulador.

La responsabilidad tampoco se concentró únicamente en el diseño. El avión de Lion Air había registrado una falla recurrente en el sistema que procesaba los datos del sensor de ángulo de ataque, y la aerolínea podía retirarlo de servicio para realizar pruebas antes de volver a transportar pasajeros.

“Hay una serie de factores que van más allá del avión”, planteó Díaz. Entre ellos incluyó al operador, el mantenimiento, la regulación y el espacio aéreo, y recordó que Indonesia enfrentó durante años problemas de control en una región de intenso tránsito comercial.