Video: una avioneta cayó mientras sobrevolaba un campo y el piloto está internado

El hombre fue llevado de urgencia al hospital, y las primeras asistencias fueron brindadas por trabajadores y vecinos del lugar. Qué se sabe del accidente.

Para acceder al lugar del hecho es necesario transitar por un camino vecinal.

Un grave accidente aéreo generó gran impacto este jueves, luego de que una avioneta destinada a tareas de fumigación y aplicación de fertilizantes se precipitó a tierra mientras realizaba labores agropecuarias.

El siniestro se produjo en el establecimiento rural "Dos Hermanas", ubicado en las inmediaciones de la Estancia "Las Marías", dentro de la jurisdicción de Perdices. Para acceder al lugar del hecho es necesario transitar por un camino vecinal, situado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14.

De acuerdo con las informaciones consignadas por medios locales, tras el alerta emitido por los frentistas de la zona, acudieron rápidamente efectivos de la Policía de Entre Ríos y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

No obstante, las primeras asistencias fueron brindadas por trabajadores y vecinos del sector rural que presenciaron la caída y corrieron hacia el predio para auxiliar de inmediato al aviador antes de la llegada de los equipos profesionales de emergencia.

A pesar de la severidad del impacto contra el suelo, el piloto de la aeronave logró sobrevivir y fue derivado de urgencia hacia un centro de salud de la región.

Así fue la caída de la avioneta en un campo

El suceso - que ocurrió en la zona rural del departamento de Gualeguaychú - cobró mayor notoriedad debido a un video grabado por un peón de un campo lindero que comenzó a circular activamente a través de las redes sociales.

En las imágenes registradas por el testigo se observan los segundos previos al desenlace, donde la aeronave realiza maniobras a baja altura hasta que desciende de forma abrupta e impacta directamente contra la tierra.

El aviador, un hombre de 56 años, fue socorrido en el lugar y trasladado de manera inmediata hacia el Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú para recibir atención médica y ser sometido a los estudios correspondientes.

Según el reporte actualizado sobre su estado de salud difundido por el sitio El Once, el paciente permanece ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de dicho centro médico.

Si bien se encuentra alojado en esa área bajo observación estricta por razones de protocolo preventivo, los profesionales de la salud confirmaron que se halla clínicamente estable, presentando una contusión pulmonar de carácter leve, politraumatismos y lesiones menores en la superficie corporal producto de la desaceleración del impacto.

Qué se sabe del impactante accidente

Respecto de la unidad involucrada, se trata de una aeronave de trabajo agrícola identificada con la matrícula LV-BMF, destinada habitualmente al rociado y tratamiento de lotes productivos.

Por su parte, las autoridades policiales iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes para reconstruir la secuencia operacional del vuelo y determinar las causas del accidente.

La investigación judicial quedó bajo las directivas del fiscal auxiliar Facundo Álvarez, quien ordenó el trabajo de peritos de la División Policía Científica y del médico policial.

Entre las principales hipótesis que analizan los investigadores, la línea predominante apunta a una eventual falla mecánica que habría dejado a la aeronave sin margen de sustentación.