Murió el jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente aéreo y su deceso desató un feroz choque político

La caída del helicóptero provocó siete muertes, entre ellas la esposa del funcionario. El presidente decretó tres días de duelo nacional.

El accidente aéreo en el que perdió la vida el jefe de Inteligencia de Ecuador se produjo en una zona de difícil acceso.

El director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador , Michele Sensi-Contugi , y su esposa, Stephany Hollihan Vasconez , murieron al estrellarse el helicóptero en el que realizaban una excursión de safari en Kenia , en un hecho que dejó un total de siete víctimas fatales . El deceso del funcionario provocó un fuerte cruce político en el país sudamericano.

El contrapunto estalló cuando el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció sobre la muerte de Sensi-Contugi catalogando el episodio como una "tragedia", pero lanzando duras acusaciones sobre el funcionario recientemente fallecido.

"Sensi-Contugi era el cerebro perverso detrás del Gobierno de Noboa . Era el que espiaba, hacía los montajes de casos y planificaba las persecuciones. También era el que mantenía la granja de troles del Gobierno", sorprendió desde sus redes sociales Correa, quien condujo los destinos de Ecuador entre 2007 y 2017.

Y agregó un tiro por elevación a la actual gestión encabezada por Daniel Noboa: "Hizo mucho daño. Ojalá pueda descansar en paz, y que el resto de gente de este nefasto gobierno, que hoy se creen tan todopoderosos e impunes, entienda lo efímera que es la existencia humana".

¡Miserable! No te atrevas a mencionarlo ni a atacar a quien ya no puede defenderse por sí mismo.



Solo un ser tan ruin y despreciable como tú puede intentar manchar la memoria de un hombre íntegro, leal y transparente como Michele. Esas son virtudes que un PRÓFUGO como tú,… https://t.co/ZG7vrWprVQ — Inés Alarcón (@InesAlarconOk) August 19, 2026

La respuesta por parte del oficialismo no se hizo esperar y la asambleísta Inés Alarcón salió al cruce de los dichos del exmandatario. "¡Miserable! No te atrevas a mencionarlo ni a atacar a quien ya no puede defenderse por sí mismo", exclamó.

"Solo un ser tan ruin y despreciable como tú puede intentar manchar la memoria de un hombre íntegro, leal y transparente como Michele. Esas son virtudes que un PRÓFUGO como tú, agazapado en las alcantarillas, jamás ha tenido ni tendrá", destacó Alarcón.

Dónde y cómo fue el accidente aéreo en el que murió Sensi-Contugi

El accidente aéreo en el que perdió la vida el funcionario se produjo en el condado de Samburu, en inmediaciones del monte Ololokwe, una región caracterizada por su terreno agreste y de difícil acceso.

#DePlaneta | Fallece el jefe de inteligencia de #Ecuador, su esposa y cinco estadounidenses al estrellarse este miércoles el helicóptero turístico en el que viajaban en #Kenia, aseguró una fuente aeronáutica a AFP. : Cortesía pic.twitter.com/wPghNO9YRN — Diario El Salvador (@elsalvador) August 19, 2026

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) precisó que la aeronave, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 9:13 hora local de este miércoles, mientras cubría el trayecto entre Loisaba y Ewasonyiro. A bordo de la aeronave viajaban seis pasajeros y el piloto, y ninguno de ellos sobrevivió.

Las tareas de inspección de los restos debieron ser ejecutadas mediante la utilización de drones por parte de la Cruz Roja de Kenia dada la complejidad del terreno.

Ecuador decretó tres días de duelo

El presidente Daniel Noboa declaró tres días de duelo nacional mediante decreto ejecutivo y dispuso que la bandera del país permanezca a media asta en todas las dependencias públicas.

En el texto oficial, el mandatario destacó que Sensi-Contugi sirvió al Estado con "compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad", aportando "desde cada una de las funciones que le fueron confiadas a la defensa de los intereses nacionales y el bienestar del país", ordenando la organización de un funeral de Estado y disponiendo que la Casa Militar brinde custodia a los dos hijos menores que quedaron en orfandad.

Por su parte, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado informando las gestiones diplomáticas en marcha. "La Cancillería mantendrá un seguimiento permanente de las gestiones diplomáticas que sean necesarias y brindará el acompañamiento correspondiente, a fin de facilitar el proceso para la repatriación de sus restos y coordinar de manera conjunta con los ministerios de Defensa Nacional y del Interior la organización del funeral", indicó el texto.

Debido a que Ecuador no posee una misión diplomática en Kenia, las autoridades tramitan la repatriación a través de embajadas de países amigos situadas en Sudáfrica.

Quién era Michele Sensi-Contugi, el funcionario que murió en Kenia

Michele Sensi-Contugi, de 44 años y doble nacionalidad ecuatoriano-italiana, encabezaba el Centro Nacional de Inteligencia desde enero de 2024 y era considerado un colaborador estrecho del presidente Noboa.

Anteriormente, el funcionario había tenido un paso de cuatro meses al frente del Ministerio de Gobierno tras haberse desempeñado en el ámbito privado como empresario, mientras que su esposa era una reconocida diseñadora de modas.

Además del funcionario, en el accidente murieron su esposa, Stephany Hollihan Vasconez, y otras cinco personas.

Con el objetivo de cubrir la vacante generada tras la muerte de Sensi-Contugi y garantizar el funcionamiento institucional, el Poder Ejecutivo firmó un decreto nombrando a Luis Carlos Ávila como nuevo director encargado del organismo de seguridad.

La medida fue oficializada con el propósito de "garantizar la continuidad en el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia" mientras avanzan los trámites de repatriación en el exterior.