Cruzó un semáforo en rojo, atropelló a un agente de tránsito y huyó a toda velocidad

El conductor se negó a entregar sus documentos cuando las autoridades intentaron realizarle un control. La víctima se salvó de milagro.

El agente de tránsito se salvó de quedar bajo los neumáticos y solo sufrió contusiones leves.

Un agente de tránsito fue atropellado por una camioneta conducida por un hombre que se negó a someterse a un control vehicular momentos después de cruzar un semáforo en rojo en la ciudad de Asunción , capital de Paraguay . La víctima fue identificada como José Luis Staple Cuenca, de 41 años , quien desempeñaba sus funciones operativas a bordo de una motocicleta oficial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) .

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Durante la maniobra de escape, la camioneta embistió al inspector , lo arrojó sobre el asfalto y arrastró la motocicleta a lo largo de varios metros.

El vehículo involucrado en el incidente fue identificado gracias a las cámaras de seguridad. Era una camioneta marca Ford Raptor de color azul que circulaba previamente por la calle Itapúa y avanzó sin detener la marcha a pesar de la señalización del semáforo.

Tras el impacto, el conductor involucrado se dio a la fuga a alta velocidad y abandonó el lugar sin prestar asistencia al agente herido.

En ese contexto, la víctima fue asistida de manera inicial por compañeros de la fuerza de seguridad vial y trasladada hacia la sede central de la base de la PMT.

Un control de tránsito que casi termina en tragedia

El director de la PMT de Asunción, Rodrigo Delvalle, comentó al canal C9N que el conductor del vehículo fue visualizado cruzando el semáforo en rojo unas cuadras antes, por dos agentes decidieron interceptarlo.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades locales, lograron alcanzar el rodado en la intersección unas cuadras después para realizar la verificación correspondiente.

En ese lapso, ambos inspectores se colocaron a los costados de la camioneta y exigieron al automovilista que facilite sus documentos, pero éste se negó y escapó.

PMT FUE EMBESTIDO Y ARRASTRADO 30 METROS: CONDUCTOR HUYÓ



Asunción | Un agente de la PMT resultó herido tras ser embestido por una camioneta Ford Raptor en la intersección de las calles Santísima Trinidad y Congreso de Colombia. pic.twitter.com/DnpcvRcdlh — Paraguay 360 Live (@paraguaylive) August 18, 2026

Pero en la huida, el automovilista atropelló al agente y pasó por encima de su motocicleta, que fue arrastrada varios metros. Afortunadamente, la víctima se salvó de quedar bajo los neumáticos y solo sufrió contusiones leves.

La Policía inició una investigación para identificar al conductor

Las actuaciones judiciales y policiales se iniciaron a partir del reporte oficial de la institución y el análisis de las cámaras de monitoreo de la zona.

El inspector herido, por su parte, formalizó una denuncia en la sede de la Comisaría 12ª de Asunción con el objetivo de identificar y localizar al propietario del vehículo.

El conductor de la camioneta escapa después de embestir al agente de tránsito en Asunción del Paraguay.

Desde la PMT indicaron además que el hombre se encontraba muy alterado durante la intervención, una actitud que llamó la atención de los inspectores. Sin embargo, no se pudo confirmar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

El material grabado por los sistemas de circuito cerrado instalados sobre la avenida Santísima Trinidad fue incorporado como evidencia a la causa.