La mayoría de las jurisdicciones cuentan con un beneficio para aliviar el costo de las multas de tránsito si se abonan dentro de estos plazos.

Multas de tránsito: cómo pagar la mitad y cuándo aplica el 50% de descuento en las infracciones

Recibir multas de tránsito no solo es un dolor de cabeza, sino que también representan un fuerte golpe al bolsillo . Si bien sus valores varían según cada jurisdicción, las infracciones más graves pueden superar cómodamente los $3.000.000. Sin embargo, casi todas las provincias cuentan con una opción que permite descontar hasta el 50% del costo.

Esta chance está disponible tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires . Y se puede acceder de una forma muy simple. Solo se debe estar atento a los plazos y hacerlo dentro de determinado período de tiempo.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires , aquellos que deseen acceder a un descuento del 50% en el pago de sus multas deben abonarlas dentro de los 40 días (incluyendo no hábiles) desde que se le notificó la infracción. Pasado ese plazo , siempre y cuando se quiera cancelarla, se deberá pagar la totalidad del monto . Cabe recordar que en territorio porteño, las infracciones de tránsito prescriben a los cinco años, sin importar su gravedad.

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires actualizaron en septiembre los valores de las multas.

En la Provincia de Buenos Aires, el beneficio es similar, aunque con un plazo algo menor: para tener el descuento del 50%, se debe cancelar la multa en un lapso de 30 días hábiles luego de la primera notificación. En las actas automáticas, el vencimiento está impreso, mientras que en las actas labradas manualmente, el plazo comienza a correr a partir de su confección. En cuanto a la prescripción, el territorio bonaerense está adherido a la Ley Nacional de Tránsito, que dispone que las faltas leves caducan a los dos años y las graves a los cinco.

Por ello, antes de pagarlas, es importante chequear el estado de las multas y si aún siguen vigentes. Esto se puede realizar de manera online y gratuita ingresando su número de DNI o la patente del vehículo en las páginas web oficiales del Gobierno de la Ciudad y de la Subsecretaría de Transporte bonaerense.

Cuál es el valor actualizado de las multas en la Provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, los costos de las multas se establecen en Unidades Fijas (UF), cuyo monto equivale a un litro de nafta de mayor octanaje (premium) en la estación de servicio ACA del Automóvil Club Argentino y se actualiza cada dos meses. En septiembre, los costos de las infracciones tuvieron un incremento de 0,4%, por lo que cada UF subió a $2.281.

La multa por circular sin patente ya puede puede superar los 2 millones de pesos en la Provincia.

Con este ajuste, así quedan los valores de las principales infracciones que regirán durante todo septiembre y octubre en la Provincia de Buenos Aires:

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.

Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $114.050 a $ 228.100.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $228.100 y $456.200.

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $228.100 y $1.140.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $228.100 y $ 1.140.500.

No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $228.100 y $ 1.140.500.

Exceso de velocidad: (150 a 1000 UF): entre $342.150 y $2.281.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $456.200 y $2.281.000.

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $456.200 y $2.281.000.

Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $684.300 y $2.281.000.

Cuántos puntos del scoring descuenta cada infracción de tránsito

Además de la multa económica, las infracciones de tránsito pueden desembocar en la pérdida temporal del registro. Esto se debe al sistema de scoring. Cada conductor tiene asignado a su licencia un total de 20 puntos que se irán descontando según el tipo de infracción que cometa. Si llega a cero, la licencia será inhabilitada por 60 días. Pasado ese plazo, se rehabilitará, pero si se vuelve a perder, la inhabilitación pasará a ser de 120 días. Y así sucesivamente.

Las infracciones de tránsito pueden derivar en la inhabilitación temporal de la licencia.

A continuación, el detalle con las infracciones y los puntos de scoring de cada una de ellas:

4 puntos

Circular sin VTV.

Circular sin cinturón de seguridad.

5 puntos

Circular con la Licencia de conducir vencida.

Circular sin casco.

No respetar los semáforos.

No respetar los límites de velocidad (menos del 30 %).

10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.

No respetar los límites de velocidad (más del 30 %).

20 puntos