Qué significa si un camión pone la luz de giro izquierda en la ruta: esto es lo que no tenés hacer

¿Qué hacer cuando un chofer de un camión activa la luz de giro izquierda en una ruta? ¿Cuál es el significado que le confiere la ley a esta señal de advertencia?
A la hora de salir a la ruta en nuestro país, es tan importante comprender el significado de las señales de tránsito así como también aquellas señales que otros conductores pueden efectuar desde su vehículo. Por eso, es prudente estar al tanto sobre qué hacer si un camión pone la luz de giro izquierda en la ruta. ¿Cuál es el significado que le confiere la ley a esta señal de advertencia?
A través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme, publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.
¿Qué implica que un conductor de un camión ponga la luz de giro izquierda en la ruta?
Si un conductor de un camión pone la luz de giro izquierda en la ruta, está advirtiendo que no es conveniente iniciar un sobrepaso.
Según la normativa oficial (Ley 24.449) el guiño izquierdo advierte que viene un vehículo de frente o que la maniobra es peligrosa y debés mantenerte detrás del camión. "Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso", dice la normativa.
Así, lo aconsejable es seguir estas recomendaciones:
- No iniciar el adelantamiento.
- Mantenerse detrás del camión.
- Esperar hasta contar con visibilidad y condiciones seguras.
- No interpretar esa señal como una invitación a pasar.
Es importante subrayar que no todos los camioneros utilizan el mismo código, por lo que la decisión de iniciar un sobrepaso en ningún caso debe depender únicamente de esa señal.
La única referencia válida para adelantar es que el conductor esté completamente seguro de que la maniobra puede realizarse con seguridad, independientemente de lo que indique el camión.
¿Qué dice la ley sobre el adelantamiento de un vehículo o un camión?
En su artículo 42, la Ley Nacional de Tránsito especifica cómo proceder para iniciar una maniobra de sobrepaso. Así, el adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas:
- a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando.
- b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso.
- c) Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.
- d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento.
- e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad.
- f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso.
- g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente.
- h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando:
- 1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda;
- 2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.
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