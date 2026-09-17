Se viene el reasfaltado en la Avenida Argentina: así estará afectado el tránsito en la vía central de Neuquén

La obra iniciará este fin de semana y se ejecutará en etapas estratégicas para garantizar la conectividad vial de manera constante. Los detalles del operativo.

El tránsito estará afectado en la Avenida Argentina, pero no habrá cortes totales.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la transformación de la Avenida Argentina y, desde este fin de semana, pondrá en marcha un plan de reasfaltado . La obra se ejecutará en etapas estratégicas para garantizar la conectividad vial de manera constante.

Según lo informado, durante los trabajos el tránsito permanecerá habilitado, aunque la calzada estará reducida en los sectores intervenidos. Esta importante intervención refleja una gestión eficiente y de cuentas ordenadas que invierte sus propios recursos en mejorar el espacio público para la ciudadanía.

"Vamos a trabajar en Avenida Argentina con lo que es repavimentación en el plan de las 500 cuadras de repavimentación por año, que es parte del sistema ya de mantenimiento de la Municipalidad", destacó la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, al explicar los alcances precisos del proyecto.

Sebastián Fariña Petersen

Para reducir al máximo el impacto en la rutina de los vecinos, la metodología elegida contempla trabajos escalonados y sumamente coordinados. Durante todo el proceso de mejora integral de la calzada no se aplicarán cortes totales en este sector tan transitado por los vecinos.

"Lo vamos a hacer durante el fin de semana justamente para poder tener menor cantidad de tránsito", detalló Bruno sobre el criterio adoptado por los equipos técnicos para no entorpecer la vida diaria.

Reasfaltado en Avenida Argentina: el plan con afectación del tránsito

Las tareas sobre el corredor comenzarán el sábado 19 en la margen oeste, con sentido de circulación de norte a sur. Los equipos viales operarán estrictamente en la franja de 6 a 12.

Al día siguiente, el domingo 20, las tareas se trasladarán hacia la margen este para continuar con el mismo procedimiento en dirección sur a norte. El horario de ejecución también se mantendrá en la misma franja de 6 a 12 para agilizar los procesos operativos.

"No va a ser con corte total, sino que vamos a trabajar en ambas manos un carril por cada mano. Así podemos garantizar que se pueda circular en ambos sentidos", Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento. "No va a ser con corte total, sino que vamos a trabajar en ambas manos un carril por cada mano. Así podemos garantizar que se pueda circular en ambos sentidos", Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento.

Durante estos abordajes iniciales, el equipo técnico del municipio realizará el fresado de la carpeta asfáltica que ya cumplió su vida útil por el incesante paso de los años. Este procedimiento clave consiste en retirar la capa superior dañada mediante una fresadora que ocupa un carril completo, dejando una superficie rugosa.

Luego de este retiro de material, los especialistas evalúan el estado de las bases subterráneas de la calzada. En caso de detectar deformaciones ocultas bajo la antigua traza, ejecutan un bacheo preventivo inmediato para nivelar el terreno antes del siguiente paso, detalló la funcionaria.

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Una vez garantizada la absoluta firmeza de toda la estructura, se avanza de inmediato con la colocación de la carpeta asfáltica definitiva que aportará durabilidad.

El cronograma oficial estipula que, si las condiciones climáticas acompañan durante los próximos días, esta primera etapa desde Plaza de las Banderas culminará de manera exitosa durante la semana próxima.

Esta renovación vial no se limitará al sector alto de la ciudad, sino que el objetivo central es mejorar toda la Avenida. El plan incluye la continuidad ininterrumpida de la traza principal hasta llegar a la costa del río Limay.

"La Avenida Argentina tiene un plan de repavimentación entero, lo vamos a trabajar en esta cantidad de cuadras como para justamente no generar una complicación en la circulación, pero sí se va a hacer completa, Olascoaga también", ratificó Bruno.

La colaboración activa de la ciudadanía resulta fundamental. Por este motivo, se solicita circular con extrema precaución y respetando siempre la señalización.

El Plan de 500 cuadras de repavimentación

Estas acciones integran el plan de 500 cuadras de repavimentación para recuperar arterias que presentan un mayor nivel de deterioro por el paso del tiempo y el intenso volumen de circulación. El objetivo primordial es jerarquizar las calles más antiguas de la ciudad.

Como muestra indiscutible de la palabra cumplida, la Municipalidad ya concretó la renovación asfáltica de múltiples calles troncales a lo largo de toda la trama urbana. Entre las vías recuperadas recientemente se destacan los tramos de Borlenghi, Arturo Illia y San Juan.

También se completaron Richieri, Copahue, Saturnino Torres y el tramo de Alderete comprendido entre Entre Ríos y Río Desaguadero.

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Además de estas importantes intervenciones ya finalizadas, el municipio tiene en agenda abordar los daños históricos presentes en sectores de las calles Lanín y Ceferino. Estas dos trazas ingresarán al plan de repavimentación una vez que culminen de forma definitiva las reparaciones de los servicios subterráneos de cloacas.

Asimismo, la planificación municipal contempla repavimentar un sector pendiente de la calle Belgrano y reconstruir la bocacalle de Salta y San Martín. Estos avances se materializarán progresivamente a medida que las empresas de servicios públicos terminen de reparar las pérdidas de agua que afectan de forma constante las calzadas de la ciudad.