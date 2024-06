Fotomultas: la oposición propone más segundos de luz amarilla en los semáforos

"No lo planteamos en todos los semáforos pero sí en ciertas zonas donde se genera un embudo de vehículos, como el acceso al barrio Valentina Sur", explicó la concejal a LMNeuquén. Aclaró que los semáforos tienen una luz amarilla de 3 o 4 segundos, por lo que proponen aumentar ese lapso a 6 o 7 segundos para evitar no sólo las largas filas sino también los accidentes.

Cambios para evitar las fotomultas

"Las fotomultas son una buena herramienta para generar más educación vial, pero no tiene fines recaudatorios. Por eso presentamos iniciativas que eviten la fotomulta en casos específicos", detalló.

fotomultas neuquen 2.jpg

“Al semáforo amarillo estar con un plazo de tan poco tiempo, la gente se apura para no cruzar en rojo, y se genera un exceso de multas. Si uno ampliara el amarillo de 3 segundos a 7, esa persona no quedaría pisando la senda peatonal y pasaría el semáforo antes de cruzar en rojo. Primero: mejoras mayor fluidez y generás menos multas. La idea es educar vialmente a las personas, no recaudar. Debería preverse esta situación para que no haya un exceso de multas ni de choques”, sostuvo Stillger.

Semáforos: onda verde y luz intermitente

Por ejemplo, comentó que buscarán que los semáforos queden con luz intermitente en horario nocturno, sobre todo en algunas esquinas donde son frecuentes los hechos de inseguridad. "Ha ocurrido de personas que frenan en una esquina por el semáforo en rojo para evitar la fotomulta y ahí les rompen el vidrio para robarles la cartera. Es algo inseguro sobre todo para las mujeres solas", dijo y agregó que, ante esta modalidad de control, "tenés que elegir si te roban o te multan".

El segundo proyecto de comunicación que propuso la concejal apunta a sumar más corredores con onda verde. "Es algo que se ha comprobado que funciona y que permite descomprimir otras arterias, como sucede con la calle Jujuy y Avenida Argentina", dijo y agregó que es importante coordinar los semáforos con Inteligencia Artificial para evitar que los automovilistas esperen en semáforos en rojo cuando transitan por ciertas calles, como la Avenida Mosconi.

La concejal aclaró que los proyectos de comunicación suelen recibir el respaldo de todos los bloques. "No son nuevas ordenanzas ni imponen obligaciones al Poder Ejecutivo", dijo y agregó que, por el contrario, buscan hacer aportes para ajustar los sistemas y respetar así el espíritu de la iniciativa municipal que, en este caso, busca generar más educación vial y no recaudar a través de las sanciones económicas.

Infracciones captadas por fotomultas 2.mp4

En ese sentido, destacó que las fotomultas pueden fomentar la incorporación de hábitos positivos, como dejar de usar el teléfono celular al volante. "Es la fotomulta fundamental, y es algo que nos va a costar dejar de hacer porque no es legal pero no hay nadie que no lo haya hecho alguna vez", afirmó y agregó que el uso del cinturón se logró corregir gracias al sistema de aviso de los propios vehículos.

Sin embargo, consideró que serán pacientes con la Municipalidad para hacer los cambios que corresponden, con el objetivo de mejorar el tránsito pero sin intenciones de recaudación. De esta manera, indicó que hace falta que todas las sendas peatonales estén pintadas y visibles. "Vamos a darle el tiempo prudencial para pedir un informe y ver las principales multas y ver cuáles se puede ajustar", dijo.

fotomultas neuquen.jpg

En las primeras dos semanas de implementación, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Protección al Ciudadano afirmaron que las fotomultas más frecuentes son las del cruce de semáforo en rojo y de invasión en la senda peatonal, que coinciden con el planteo que hace la concejal Stillger.

La edil también hizo un llamado a revisar la penalización por el estacionamiento en doble fila. "En la ciudad no abundan los lugares para estacionar, y las cámaras están ubicados en zonas del centro donde se concentran muchas escuelas. En los horarios de ingreso o egreso, entran todos los chicos juntos y los padres no tienen alternativas para estacionar", dijo y señaló que hace falta proyectar otras metodologías, como estacionamientos subterráneos, asistencia a los niños por parte de los agentes de tránsito del Municipio u horarios alternados para el ingreso a las aulas.