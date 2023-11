Uber en Neuquén: concejala dijo que no podrán detenerlo y destacó que cuesta la mitad

concejo deliberante - concejal stillger

Aclaró que la ciudad crece de manera acelerada y hace falta "abrir el juego" al sistema de transporte, sin dejar de lado el rol de los taxistas, que podrían participar en el debate para planificar nuevas herramientas de movilidad dentro de Neuquén capital. "Cada vez es más escaso y cuesta más conseguir un taxi, abrir el juego a las aplicaciones con requisitos mínimos es más beneficioso que hacer una cacería de autos que no va a tener fin", expresó.

La propia concejal probó el uso de la aplicación para conocer el precio entre el Concejo Deliberante y el aeropuerto que va de los 3 mil o 4 mil pesos. "Se manejan por oferta y demanda", dijo y agregó que tiene descargada la aplicación en su celular porque utiliza el servicio en otras ciudades. Agregó que la aplicación permite comparar también los precios de taxis oficiales, que a veces son más baratos que los autos particulares.

Stillger afirmó que muchos requisitos de la ordenanza para taxis y remises "que están de más y lo único que hacen es entorpecer el servicio". Agregó que hay que abrir el juego a las plataformas pero siempre exigiendo requisitos mínimos de seguridad, que el chofer cumpla con certificado de antecedentes, entre otras pautas. "Este servicio está para sumarse, y queremos que el resto de los bloques hagan sus aportes", dijo sobre su iniciativa.

uber.jpg

"En Bariloche también comenzó una cacería absurda de pobre gente que quiere hacerse unos pesos más", indicó y solicitó que se empiece a discutir el tema porque es un problema ya instalado, con aplicaciones funcionando y quejas de taxistas. "No van a poder detener el avance de la tecnología, viene para quedarse y es un autoritarismo de querer prohibirlo cuando ya está", indicó.

Para Stillger, promover la llegada de las aplicaciones permite que otras personas consigan ingresos extra y que los propios taxistas tengan más herramientas para pautar los viajes. "También beneficia a los usuarios, porque la ciudad crece y cada vez es más difícil conseguir taxi", dijo y agregó que muchas personas que tienen auto apelan al uso de taxis para salir a bares y respetar la ordenanza Alcohol Cero pero no encuentran autos disponibles. "Vamos a tener un Polo Tecnológico para crear aplicaciones y no podemos prohibir que lleguen estas aplicaciones que ya funcionan en todo el mundo", afirmó.

La respuesta de la Municipalidad

Pese a que hay aplicaciones de transporte como Uber que ya están funcionado, desde la Municipalidad se mantienen firmes en el control y penalización a los conductores que ofrecen viajes no autorizados. En las últimas detecciones, a los conductores ilegales se les secuestró el auto, les caben fuertes multas de hasta medio millón de pesos, a definir por la Justicia de Faltas, además la inhabilitación de la licencia de conducir y el descuento de puntaje en el sistema de scoring, según se informó desde la Municipalidad.

“Queremos llevar tranquilidad: hemos fortalecido los controles para desalentar la presencia de estas aplicaciones y obviamente a estas personas, que engañados creo yo, ven en esta actividad una salida laboral rápida sin auditorías, sin controles, con un resultado final para el usuario que no es el que pretendemos”, dijo el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, tras la detección de un servicio ilegal. “El Estado Municipal está en contra de estas aplicaciones que quieren insertarse en la actividad económica de la ciudad”, agregó.

El testimonio de un conductor de Uber

Después del conflicto que se generó por la detección de tres conductores que ofrecían viajes a través de la aplicación Uber, uno de los choferes señalados salió a dar su versión a los medios neuquinos.

"Leí y escuché las notas que salieron en todos lados, respecto a lo que dijo el subsecretario de Transporte y decidí salir hablar porque muchas cosas están mal informadas. Le están mintiendo a la gente, entonces hace falta el otro punto de vista, la otra campana", comenzó diciendo el hombre, en diálogo con LMNeuquén antes de contar qué lo llevó a brindar servicios a través de la plataforma de Uber y qué fue lo que sucedió a principios de semana cuando le retuvieron el auto y su licencia de conducir.

"Yo venía trabajando en seguridad privada, lamentablemente se finalizó el contrato y me quedé sin trabajo. Yo tengo carnet profesional D2 y con el Linti, que es una extensión que te piden como conductor profesional para poder manejar colectivos y traffics. Tiré currículums en empresas de transporte, no pasó nada. También intenté sumarme al servicio de taxis, pero querían que presentara el carnet D1, es decir me querían bajar de categoría, siendo que el D2 es más alto y no había necesidad de bajar al D1", manifestó haciendo referencia a dos de las experiencias fallidas que vivenció después de marzo de este año, trsas quedarse sin el sustento laboral.