El UBER empezó su travesía hacia Cipolletti. Sin embargo, luego cambió de dirección y terminó en Sargento Cabral y Salta, donde fue interceptado por taxistas. "Ahí se quiso escapar, pero luego lo engancharon otra vez en Antártida Argentina y Salta", comentó el funcionario municipal.

Los taxistas retuvieron al UBER hasta que llegó personal de Transporte municipal y efectivos policiales en apoyo. En más, tomó intervención el Municipio.

Obra como prueba los registros de la simulación del viaje, donde el conductor coincide con la persona que efectivamente interceptaron a bordo del Clio.

Si bien el conductor (cercano a los 40 años), en un principio se resistió, el problema no pasó a mayores. "El auto hoy está en la terminal de ómnibus, retenido. Lo pondremos a disposición del Juzgado de Faltas", apuntó Espinosa.

Sospechan que hay más UBER

Desde el Municipio no descartan que el hecho sea aislado. Ya existen otros antecedentes, ahora se suma este caso y puede haber otros UBER circulando por la ciudad. En efecto, durante la jornada de este viernes se recibieron denuncias de particulares que "a viva voz" ofrecían el servicio en sitios clave de mucha concentración de personas, como el supermercado mayorista que está sobre calle Godoy, cercano a la ruta 22.

No obstante, los inspectores municipales no pudieron acreditar estas denuncias. "Nosotros desalentamos a las personas que motivadas por alguna cuestión económica sigan con esto, no hay posibilidad de ejercer esta acción sin autorizacion municipal", recalcó el director municipal de Transporte.

En ese sentido, se están haciendo controles aleatorios que manejan el factor sorpresa en distintos puntos de la ciudad. "Evidentemente lo siguen haciendo. Puede haber más y estamos atentos", cerró Espinosa.

Se indicó que por ofrecer un servicio de transporte que no cuenta con la habilitación municipal hay sanciones de hasta 500 mil pesos. También pueden inhabilitar la licencia de conducir y realizar descuentos de puntaje por el sistema de scoring implementado en la ciudad (Sistema Unificado de Puntaje para las Licencias de Conducir).