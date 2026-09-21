Copa Davis 2026: quedaron afuera del Ruca Che por causas federales y por ser morosos alimentarios

Tres personas se quedaron con las ganas de ver tenis, los pararon en los controles con un riguroso sistema de datos en el marco del programa Tribuna Segura. Los casos.

La Copa Davis 2026 dejó en el Ruca Che casi 8 mil espectadores entre el sábado y el domingo, un operativo de seguridad a gran escala y un tema que pasó inadvertido para el público: tres personas no pudieron ingresar a ver los partidos de tenis porque el sistema las detectó con impedimentos, como deudas alimentarias y causas federales.

Las medidas fueron tomadas en el marco del programa Tribuna Segura, que se aplica en muchos eventos deportivos masivos de todo el país, y que implementó la provincia de Neuquén en las convocantes jornadas donde llegaron personas de todo el país para ver a los ídolos de la selección victoriosa, como Fran Ceúndolo y Thiago Tirante , en los partidos que disputaron contra la selección de Turquía.

Lo explicó a LM Neuquén Hugo Capozzoli, director provincial de Seguridad, quien detalló cómo funciona el programa Tribuna Segura y cuántas personas tienen hoy el acceso vedado a eventos deportivos en el país.

Los controles de seguridad en la Copa Davis 2026 que se realizó en el Ruca Che de Neuquén capital.

Se trata de tres varones que no pudieron ingresar al Ruca Che, y que se llevaron una sorpresa en los controles ubicados en la calle Antártida Argentina y Moritán.

Copa Davis: porqué no pudieron ingresar al Ruca Che

Uno de ellos tenía una orden del Ministerio Público Fiscal de Mendoza por violar las medidas dispuestas contra la epidemia durante la pandemia, lo que se presume que fue una causa relacionada con la violación de restricciones durante la cuarentena. Ese dato apareció en el sistema y los uniformados no dudaron en no permitir el ingreso al estadio.

Otra persona de la provincia de Buenos Aires registraba un pedido de indagatoria del Juzgado Federal Correccional N° 2 de Morón, por una causa federal.

Y la tercera, un vecino de Neuquén, que figuraba en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que, según cuentan, "se llevó una sorpresa", porque no entendía por qué no pudo ingresar.

Dos tipos de restricción, los morosos alimentarios

Capozzoli distinguió entre dos clases de restricciones. Por un lado están las judiciales, como las del Ministerio Público Fiscal mendocino y el juzgado de Morón.

El equipo de Tribna Segura con la dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de Nación y el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli.

Por el otro, las administrativas, que dispone el Ministerio de Seguridad de la Nación y que son las que impiden concretamente el ingreso a un evento deportivo. Esa segunda vía es la que funciona como filtro en los accesos, en este caso en la Copa Davis.

El tercer caso es distinto porque se trata de una persona incluida por deuda de cuota alimentaria en la provincia de Neuquén, un universo que se sumó a la base de Tribuna Segura en los últimos tiempos.

Una base de 33 mil personas

Según el funcionario, la base de Tribuna Segura tiene 20 mil personas con restricción de ingreso a eventos deportivos en todo el país. A ellas se suman aproximadamente 13 mil incorporadas a partir del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo que da un piso de 33 mil personas con impedimento de acceso.

El sistema se apoya en otras herramientas de cruce de datos. A través del SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se consultan más de 100 mil registros vinculados a personas, pedidos de captura y desaparecidos. Las bases que se utilizan provienen del RENAPER, del SISEF (Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos), del SIFCOP y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Sobre el despliegue en el Ruca Ché, Capozzoli señaló: "El operativo policial estuvo a cargo de la Policía de Neuquén y Tribuna Segura fue un eslabón más donde participaron de la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, dependiente del Ministerio de Seguridad, y además participaron Gendarmería Nacional, PSA, Policía Federal, Prefectura.

"Todo salió muy bien, fue un muy buen espectáculo y se trabajó en conjunto con todas las fuerzas" - Hugo Capozzoli, director provincial de Seguridad de Neiuquén. "Todo salió muy bien, fue un muy buen espectáculo y se trabajó en conjunto con todas las fuerzas" - Hugo Capozzoli, director provincial de Seguridad de Neiuquén.

En el operativo policial en sí participaron 80 efectivos, a los que se sumaron las fuerzas federales y personal de la Dirección General de Seguridad en Eventos Deportivos. Entre los efectivos de la Policía de Neuquén hubo personal de la Dirección de Seguridad Confluencia, motoristas, infantes, bicipolicías, bomberos, personal de informática y comunicaciones, logística y efectivos de las comisarías 16 y 21, con jurisdicción en el barrio Gregorio Álvarez.