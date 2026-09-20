Historia en Neuquén: Argentina logró su victoria 100 en la Copa Davis

El equipo de Javier Frana derrotó 3-1 a Turquía en el Ruca Che y aseguró su clasificación a los Qualifiers 2027.

Argentina se quedó con la serie de Copa Davis ante Turquía por 3 a 1. Foto: Claudio Espinoza.

Argentina escribió una página especial de su historia en la Copa Davis y lo hizo en Neuquén . El equipo capitaneado por Javier Frana venció 3-1 a Turquía en el Ruca Che , aseguró su lugar en los Qualifiers 2027 y alcanzó la victoria número 100 del país en la tradicional competencia internacional por equipos.

El número le dio una dimensión todavía mayor a una serie que ya era particular para la región. Por primera vez, la Copa Davis desembarcó en la Patagonia , con una cancha rápida montada especialmente para la ocasión y un estadio que acompañó durante las dos jornadas.

El camino hacia el centenar comenzó el sábado con Francisco Cerúndolo . El número uno argentino dominó a Yanki Erel desde el arranque y se impuso por 6-0 y 6-4 . Después de un primer set prácticamente perfecto, el turco elevó su rendimiento, aunque Fran encontró el quiebre necesario para entregar el primer punto.

Más tarde llegó el turno de Thiago Tirante, que disputó su primer encuentro como local por la competencia. El platense derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4, sostuvo su nivel en los momentos más exigentes y permitió que Argentina terminara la primera jornada con una ventaja de 2-0.

Cerúndolo selló el triunfo histórico en el Ruca Che

La definición quedó para el domingo, aunque Turquía consiguió estirarla. Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayeron por 6-4 y 6-4 ante Tuncay Duran y Arda Azkara en el dobles. El descuento visitante dejó la serie 2-1 y trasladó toda la presión al cuarto punto.

Allí volvió a aparecer Cerúndolo, esta vez frente a Alkaya. El argentino salió decidido a evitar cualquier posibilidad de un quinto partido y construyó una actuación ampliamente superior. Ganó el primer set por 6-1 y fue todavía más contundente en el segundo, que cerró 6-0.

El triunfo estableció el 3-1 definitivo, desató el festejo en las tribunas y confirmó el ingreso de Argentina nuevamente a los Qualifiers, donde buscará avanzar hacia las instancias decisivas de la próxima edición.

Claudio Espinoza.

El resultado tuvo, además, un valor estadístico especial. La participación argentina en la competencia comenzó en 1926, con una serie frente a Hungría, y un siglo después de aquel debut llegó a las 100 victorias en eliminatorias de Copa Davis.

El escenario elegido terminó aportando otra particularidad al registro. El Ruca Che, acondicionado para recibir aproximadamente 3.000 espectadores, albergó durante todo el fin de semana un acontecimiento pocas veces visto en el deporte neuquino. Incluso la superficie tuvo una preparación especial, con componentes trasladados desde España para montar la cancha dura.

Claudio Espinoza.

El festejo tuvo además un valor especial para el público local, que acompañó durante todo el fin de semana y convirtió al Ruca Che en un escenario distinto para el equipo argentino. Neuquén no solo recibió por primera vez la competencia, sino que terminó siendo parte de uno de sus hitos estadísticos más importantes.

Entre la contundencia de Cerúndolo, el estreno ganador de Tirante, la reacción turca en el dobles y el cierre categórico del domingo, la serie terminó reuniendo todos los ingredientes para quedar en la historia. La victoria número 100 de Argentina en Copa Davis tuvo finalmente a Neuquén como escenario.