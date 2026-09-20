Copa Davis en el Ruca Che: las mejores fotos de la jornada del domingo
Neuquén volvió a vestirse de celeste y blanco con tribunas colmadas, banderas y un clima especial durante la segunda fecha de la serie.
La Copa Davis cerró un fin de semana especial en el Ruca Che, con Neuquén nuevamente en el centro de la escena deportiva nacional. Desde temprano, el público volvió a acercarse al estadio para acompañar a Argentina en una jornada decisiva, con banderas, camisetas y un clima que se sostuvo durante toda la mañana.
El domingo comenzó con una derrota en el dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayeron por 6-4 y 6-4, resultado que permitió a Turquía descontar y dejar la serie 2-1. La definición pasó entonces al cuarto punto, con Francisco Cerúndolo frente a Mert Alkaya.
El número uno argentino respondió con una actuación contundente: se impuso por 6-1 y 6-0 y aseguró el 3-1 definitivo, además del pase a los Qualifiers 2027. El cierre desató el festejo del público neuquino, que acompañó durante todo el fin de semana y volvió a darle un marco especial al estadio.
La fotogalería reúne algunas de las mejores imágenes de una jornada que combinó tensión, festejos y un fuerte acompañamiento desde las tribunas, en otro capítulo de la Copa Davis vivido a pleno en Neuquén.
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