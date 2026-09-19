Cerúndolo y Tirante, rendidos ante el Ruca Che: "Fue una fiesta"

La primera jornada de la Copa Davis dejó a Argentina a un paso de quedarse con la serie ante Turquía , pero también confirmó el impacto que tuvo el público de Neuquén en los protagonistas. Después de sus victorias, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante destacaron especialmente el ambiente vivido durante este sábado y coincidieron en la importancia que tuvo jugar como locales.

Cerúndolo , número uno del equipo argentino, abrió la serie con una contundente victoria por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel . Luego del encuentro, una de sus primeras referencias fue para las tribunas y el clima que encontró durante su presentación.

“Me encanta jugar acá en Argentina, estoy agradecido con todos los que vinieron. Me potencia mucho jugar en casa, es lo más lindo, fue una fiesta. Trato de usarlo a favor”, aseguró.

“FUE UNA FIESTA”



La palabra de Francisco Cerúndolo tras vencer por 6/0 - 6/4 a Yanki Erel y darle el primer punto a #Argentina frente a Turquía por la Copa Davis. pic.twitter.com/BVBFTP7MKO — Canal Showsport (@ShowsportCanal) September 19, 2026

El número 23 del mundo también remarcó la conexión que sintió con los espectadores desde el comienzo del encuentro. “Disfruté a la gente desde el minuto uno, se sentía esa energía y esa pasión en el aliento”, expresó.

Para Cerúndolo, jugar la Copa Davis también implica una carga emocional diferente a cualquier torneo del circuito individual. “En la Copa Davis hay más emociones en juego, en un torneo jugamos solos, acá tengo al equipo atrás y a todo un país. Son emociones únicas, no se compara con nada. Todos soñamos de chiquitos con jugarla”, sostuvo.

El argentino también elogió las condiciones que presentó el estadio neuquino: “Está impecable, muy jugable. El estadio es muy compacto, la gente se siente muy cerca”.

Tirante: “Lo que viví acá no lo viví nunca en mi vida”

Más tarde fue el turno de Thiago Tirante, quien consiguió el segundo punto frente a Mert Alkaya y vivió una jornada especial: fue su primera presentación como local con la camiseta argentina en la Copa Davis.

“Era un lindo sueño ganar de local por la Copa Davis, es mi primera vez jugando acá. Es una caricia al alma, lo que viví hoy no lo viví nunca en mi vida”, confesó el platense después de su triunfo.

El acompañamiento desde las tribunas también ocupó un lugar central en su análisis. “La gente se sintió mucho, se sienten nervios pero es algo lindo. Me gusta jugar con el público, lo uso a mi favor, me pude conectar mucho y creo que a ellos les gustó”, señaló.

Thiago Tirante hace una valoración sobre la superficie y las condiciones en Neuquén.

Mañana enfrentará a Mert Alkaya . pic.twitter.com/8OV00SqTOi — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) September 18, 2026

El capitán Javier Frana se sumó a los elogios por lo vivido en Neuquén y destacó la respuesta de sus jugadores en una jornada que terminó con ventaja de 2-0.

“Hoy fue un gran día, por la manera en que desplegaron su juego, ahora hay que seguir con el mismo enfoque mañana. Nos queda el dobles, cuando termine ese partido se verá. Los cinco están listos para jugar”, expresó.

Luego volvió a poner el foco en el escenario y el acompañamiento local: “No hay nada más lindo que jugar ante tu público y que eso nos haga encontrar nuestra mejor versión. Cuando jugamos afuera extrañamos este aliento”.

La serie continuará este domingo en el Ruca Che, con Andrés Molteni y Guido Andreozzi encargados inicialmente del dobles. Argentina necesita un punto más para cerrar la eliminatoria, después de una primera jornada que dejó resultados deportivos favorables y elogios reiterados para el público neuquino.