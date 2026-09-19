Con una multitud, así se vive la Copa Davis en el Ruca Che

Desde temprano, cientos de personas hacen fila en Neuquén para acompañar a la Selección ante Turquía en una jornada histórica.

La expectativa por la Copa Davis se siente desde temprano en Neuquén . Cientos de personas comenzaron a acercarse desde las 8.30 y 9 de la mañana a los accesos del estadio Ruca Che , que fue acondicionado especialmente para recibir la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I .

Las filas se extendieron alrededor del predio varias horas antes del comienzo de la actividad. Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis llegaron con anticipación para conseguir su lugar en una jornada especial para la provincia, que tendrá nuevamente al seleccionado argentino jugando como local después de dos años.

El movimiento alrededor del estadio también obligó a desplegar un importante operativo de seguridad , con diferentes fuerzas trabajando en los ingresos y en los alrededores del complejo. La organización dispuso controles y sectores específicos para ordenar la llegada del público ante una convocatoria que promete colmar las tribunas.

La serie también generó una cobertura periodística poco habitual para un evento deportivo en la región. Medios provinciales y nacionales se instalaron desde temprano en el Ruca Che, con móviles, transmisiones y equipos especiales para seguir una competencia que vuelve a colocar a Neuquén en el centro de la escena deportiva nacional.

Cerúndolo abre la serie ante Turquía

La actividad comenzará este sábado desde las 12, con Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking mundial, enfrentando a Yanki Erel, ubicado en el puesto 329. Será el primer single de una serie en la que el equipo argentino parte como favorito, aunque el propio tenista pidió no confiarse.

Foto: Claudio Espinoza.

“Estoy acostumbrado a jugar siempre con los mismos y es raro ir contra alguien que no conocés y que nunca enfrentaste, entrenaste ni viste en vivo, salvo algún entrenamiento que vi de reojo. Pero tengo que enfocarme en lo mío”, señaló Cerúndolo en la previa.

Después será el turno de Thiago Tirante, 52° del mundo, frente a Mert Alkaya, 296°. Este sábado se disputarán únicamente los dos partidos individuales, mientras que el domingo la jornada comenzará con el dobles de Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

Foto: Claudio Espinoza.

La serie se podrá seguir desde las 12 por TyC Sports. Para Argentina, el objetivo es superar a Turquía y dar un paso importante en el camino de regreso a los Qualifiers.