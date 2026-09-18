La explicación de Javier Frana sobre la elección de Thiago Tirante como segundo singlista

El capitán argentino de la Copa Davis habló con los medios y respondió las consultas de LMNeuquén tras el sorteo de la serie contra Turquía.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén tuvo su última posta previa a la acción en el Centro de Convenciones Domuyo. Este viernes se realizó el sorteo de horarios y cruces para los partidos de Argentina y Turquía , que se verán las caras entre sábado y domingo en estadio Ruca Che . La mayor novedad fue la ratificación de Thiago Agustín Tirante (52°) como segundo singlista argentino, por encima de Mariano Navone (45°).

El platense de 25 años acompañará a Francisco Cerúndolo (23°), quien abrirá los partidos este sábado desde las 12 del medio día en el mítico reducto neuquino.

Javier Frana, capitán argentino, tuvo la compleja decisión de elegir a sus intérpretes, que vienen en un nivel muy parejo.

Sebastián Fariña Petersen

"Los dos están jugando muy bien, en los entrenamientos los dos rindieron bien con sus características. No fue para nada fácil. Sentíamos que por cierta parte técnica es mejor esta elección. Pero sinceramente, estaban los dos muy nivelados. Había que tomar una decisión y sentimos que Thiago podía llegar a incomodar más a los rivales. Pero insisto en que Mariano tuvo un rendimiento alto", señaló Frana en la zona mixta que se improvisó en el Domuyo, tras el sorteo.

Tanto el capitán como los dos singlistas tomaron contacto con los medios y respondieron a las preguntas de LMNeuquén.

"Sabía que estaba jugando muy bien, pero Argentina tiene grandes jugadores, incluso varios de ellos no están acá. Esas dudas siempre van estar. Por suerte Javi (Frana) tuvo esa dificultad para elegir, eso quiere decir que el tenis argentino está en un lindo nivel. Obviamente me tomó de sorpresa la convocatoria. Feliz, orgulloso y soy un privilegiado de compartir esta serie con todas estas grandes personas", declaró Tirante.

Tirante en la conferencia de prensa de este viernes. Sebastián Fariña Petersen

Argentina es claro favorito

Las diferencias de ranking en favor del equipo nacional son muy marcadas, pero Frana sabe que no se pueden confiar: "Cuando se habla de favoritos es en las estadísticas, después lo tenés que plasmar ahí en la cancha. Los chicos saben que en algún momento en el circuito no fueron los favoritos y fueron la sorpresa. Por lo tanto, ellos saben perfectamente que esas cosas pueden pasar y hay que estar atentos. Hay que tener la guardia súper alta".

El público jugará su partido en la primera vez de un evento profesional de tenis de esta magnitud en la provincia y en la Patagonia. "Sabemos que el estadio va a estar lleno. Creo que la gente que mira tenis entiende que tiene sus formas de alentar. Hay reglas estrictas. Queremos que nos alienten y también que sean respetuosos con los rivales. Que se vayan respetando esos silencios también es necesario para nosotros. No tengo dudas que va a ser un marco festivo. La gente va a celebrar, nos va a bancar dentro de lo que es el tenis, que no tiene paralelismo con otros deportes porque se juega en silencio", avisó Frana.

Cerúndolo es la máxima atracción

La mejor raqueta argentina en el circuito viene de hacer octavos de final en el US Open y se mostró con buen ánimo en estos cinco días que lleva la delegación nacional en Neuquén.

"Lo vivo como algo muy lindo, es mi tercera serie de local en Argentina. Siempre se disfruta mucho. Después de jugar mucho afuera, poder jugar en casa, con nuestra gente, sabiendo que las entradas se agotaron rapidísimo, es muy lindo. Es un privilegio y un orgullo. Hay que disfrutarlo día a día y ojalá sea una fiesta para todos", dijo Fran.

Cerúndolo estará abriendo la serie el sábado a las 12 frente a Yanki Erel (329° del mundo).

Copa Davis: qué instancia disputarán Argentina y Turquía en Neuquén y quién es el favorito

La serie no corresponde a una instancia de eliminación directa de las Finales, sino al Grupo Mundial I, una etapa clave dentro del sistema de competencia de la Copa Davis. Luego de la derrota contra Corea en febrero pasado, Argentina buscará superar a Turquía para avanzar hacia los Qualifiers de 2027, instancia que reúne a los seleccionados que intentarán acceder posteriormente a la fase final del torneo.

La convocatoria argentina está integrada por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, mientras que Juan Manuel La Serna fue elegido como sparring. El cuerpo técnico se completa con Eduardo Schwank como subcapitán.

Por la ubicación en el ranking de los tenistas de ambos equipos y el nivel de los tenistas, Argentina es claramente favorito a ganar la serie.

La nómina de Turquía está integrada por Mert Alkaya (296°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

El ranking de los argentinos es Cerúndolo (23°), Navone (45°), Tirante (52°) Andreozzi (15° en dobles) y Molteni (61°).

Cruces y horarios de la serie

Sábado 19

Single 1: Francisco Cerúndolo - Yanki Erel (329° del mundo) | Sábado 12.00 horas

| Single 2: Thiago Agustín Tirante - Mert Alkaya (296°) | A continuación

Domingo 20