Bombazo: River habría iniciado conversaciones con una figura mundial para contratarlo

En las últimas horas, el periodista Hernán Castillo reveló que empezaron las negociaciones por un jugador que viene de jugar el Mundial 2026.

River se llenó de figuras en el plantel al desembolsar millones de dólares para que Eduardo Coudet , quien era el DT, pueda revertir un proceso complejo. No fue así, quedó afuera de Copa Sudamericana, y terminó despidiéndose de institución. Pero las llegadas de Otamendi , Almada , Correa , entre otros, parecen no haber alcanzado y ahora estarían buscando a una figura de renombre.

En las últimas horas, el periodista Hernán Castillo dio a conocer que el millonario empezó un diálogo con el entorno del arquero Yassine Bounou para conocer detalles de cuál es su presente en el Al Hilal de Arabia Saudita .

Tiene contrato hasta mediados de 2028 y empezaron a sondearlo ante una posible salida de Santiago Beltrán, el joven del millonario que apareció de gran manera para reemplazar a Franco Armani (ahora en Atlético Nacional de Colombia) y que llenó los ojos de clubes europeos por su gran nivel. Aunque no será fácil retenerlo, trabajan en la renovación de contrato para ponerle una cláusula de 100 millones de dólares.

Cabe recordar que el arquero viene de ser protagonista del Mundial 2026 con la Selección de Marruecos.

El cariño de Bounou con River y su deseo de jugar para el club

El arquero demostró su deseo de jugar en el millonario desde que defendía la camiseta de Sevilla de España. Cuando le preguntaron si quería jugar en el club de Núñez, no dudó un segundo y respondió que si, pero respetando a sus colegas del club.

La comisión directiva de River ratificó a Ponzio como entrenador principal: hasta cuándo firmó contrato

El presidente de River, Stefano Di Carlo, encabezó esta tarde la reunión de comisión directiva del club para informar de ciertos detalles del manejo institucional y uno de los temas principales fue ratificar a Leo Ponzio como entrenador principal, con un contrato hasta agosto de 2027.

Sin embargo, esto no confirma que el ex volante seguirá sin importan los resultados, ya que esta duración tiene que ver con una obligación administrativa de AFA: el ente madre del fútbol nacional no permite que un interino dirija sin contrato más de dos partidos, ni que los vínculos sean menores a un año. Por esta razón, Ponzio firmó hasta el 31 de agosto del año que viene porque asumió en esa misma fecha de 2026.

LEONARDO PONZIO FUE OFICIALIZADO EN REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA COMO DT DE RIVER.



El contrato que firmó es hasta AGOSTO de 2027, ya que un interinato no puede durar más de dos partidos.



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Otros temas fundamentales de los que habló Di Carlo en River

Según la información del periodista Leandro Vaquila, el presidente de River habló de otros temas en la reunión de comisión, siendo los más importantes la liberación de los futbolistas de "la banda del container" y el rol de Pablo Longoria como director deportivo.

Sobre los jugadores que fueron apartados del plantel, Di Carlo aseguró que se ahorró mucho dinero con esta decisión: "Los jugadores de Cantilo significaban un costo laboral de 24 millones de dólares por año. Había un promedio de duración de contratos de 2 años y medio. Esto comprometía más de 60 millones de dólares".

“LOS JUGADORES DE CANTILO NOS COMPROMETÍAN US$60M... HAY QUE SUMAR EL COSTO LABORAL”



Stefano Di Carlo en Reunión de Comisión Directiva



“Los jugadores de Cantilo significaban un costo laboral de 24 millones de dólares por año. Había un promedio de duración de contratos… https://t.co/t6UMfqcvzL pic.twitter.com/4BsHvVnc0a — MilloStats (@StatsMillo) September 17, 2026

Además, aseguró que con esa diferencia en el gasto anual se pudo hacer frente a las contrataciones de Thiago Almada y Ángel Correa. Sin embargo, muchas de las salidas de los jugadores apartados se dieron por rescisiones de contrato, en las cuales la institución nunca aclaró el monto arreglado con cada uno, lo que podría cambiar el relato del presidente.

Por otro lado, sobre el rol de Longoria como director deportivo, el dirigente contó: "No tiene ninguna restricción en su tarea. Está formando y organizando nuevas áreas del fútbol". Y agregó: "Se creó el departamento de performance que nunca existió, que tiene que ver con análisis de video, nutrición, en otras áreas de fútbol".

También se mostró positivo sobre su desempeño: "El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado". Sobre este pase, se confirmó que River acordó con Vélez la prioridad sobre la compra de dos futbolistas de la cantera del Fortín, que son Simon Prima y Thiago Villalba.