Por qué Facundo Colidio no jugará contra Boca por Sudamericana: el problema que involucra a River

El delantero que creció en Boca, paso por River y juega en Vasco Da Gama, no será parte del equipo para la serie de semifinales ante el xeneize. El motivo.

Boca avanzó en la Copa Sudamericana tras haber superado a San Pablo en el global y sabe que deberá enfrentar a otro equipo brasileño de mayor jerarquía: Vasco Da Gama , el equipo que en su plantel tiene a Santiago Sosa , ex Racing , Alan Lescano , quien era el '10' de Argentinos Juniors , y Facundo Colidio , quien llegó a la institución proveniente de River .

Sin embargo, el delantero que creció en el xeneize y tuvo paso por el millonario no podrá jugar las semifinales de Sudamericana debido a una situación que involucra al club de Núñez.

En las últimas horas se confirmó que el delantero no puede jugar debido a que el club brasileño envió la documentación tres horas después del período habilitado para inscribir jugadores. Esta situación se dio debido a que River lo dejó anotado en la lista de buena fe y es por eso que no puede ser inscrito por el club carioca.

El reglamento de Conmebol es claro: "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", dice el reglamento que surte efecto en los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por este motivo, el jugador tuvo que mirar desde las tribunas los cruces frente a Olimpia de Paraguay e Independiente de Santa Fe.

Por otra parte, Sosa pudo ser inscrito debido a que Racing quedó eliminada en fase de grupos del mismo certamen. Otro que podrá jugar será Lescano, que llegó hace algunas semanas a cambio de siete millones y medio de dólares.

Cuándo juega Boca las semifinales

En un inicio, al sortearse el cuadro de los playoffs, se especulaba con un posible superclásico en esta instancia, pero la rápida eliminación de River no permitió que se de. Por eso, el Xeneize volverá a tener un mano a mano contra un equipo brasilero.

Aunque las fechas no están confirmadas, la semana del 13 de octubre será la ida de la semifinal en La Bombonera, mientras que la siguiente semana, la del 20 de octubre, se jugará la vuelta en Río de Janeiro.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cómo llega el Vasco Da Gama al duelo con Boca

En sus duelos por Copa Sudamericana, el Vasco Da Gama tuvo que jugar, al igual que Boca, los 16avos de final, por haber quedado en segundo lugar en el grupo G.

En esa instancia venció en el global por 3-2 a Independiente Medellín, mientras que en los octavos de final le ganó por 4-1 a Olimpia, con quien había compartido grupo y lo había condenado al segundo puesto.

En los cuartos de final, tras el empate en Colombia 0-0, se hizo fuerte de local y venció 2-0 a Independiente Santa Fe, que había sido el verdugo de River en la instancia anterior.