Benjamín Gader, oro neuquino para Argentina en los Odesur: "Esto para mi es un honor"

El deportista neuquino se impuso en los 5000 metros de patín en Rosario y habló con Sergio Dovio para LM Neuquén.

Todavía le cuesta asimilarlo. Benjamín Gader llegó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la expectativa de pelear por una medalla, pero terminó consiguiendo algo todavía más importante: se subió a lo más alto del podio y se convirtió en campeón suramericano en los 5.000 metros por puntos de patinaje de velocidad .

El neuquino, representante del Club Alta Barda , se quedó con la medalla de oro en el Patinódromo Municipal de Santa Fe después de sumar 15 puntos , apenas uno más que su compatriota Ken Kuwada , quien obtuvo la plata con 14. El ecuatoriano David Sarmiento completó el podio con 13 unidades. De esta manera, Argentina consiguió un contundente 1-2 en la prueba.

“ La verdad estoy muy contento, todavía no lo puedo creer. Venía con expectativas altas de pelear una medalla pero no me imaginé que tanto ”, reconoció Gader en declaraciones recogidas por Sergio Dovio en Rosario.

La definición tuvo además un componente especial para el patinador neuquino: competir con la camiseta argentina y hacerlo en su propio país. El apoyo de familiares, amigos y seres queridos terminó de darle un significado diferente a una jornada que quedará marcada en su carrera.

“Por cómo se dio la carrera la verdad que una emoción terrible con toda mi familia, mis amigos, mi novia, todos. El lugar en el que estamos, en Argentina, hacerlo de local la verdad es una alegría y un orgullo enorme”, contó.

Gader explicó también cómo pensó estratégicamente una prueba que terminó siendo extremadamente pareja. En lugar de salir a buscar protagonismo desde el comienzo, eligió administrar sus energías y esperar el momento indicado para acelerar.

“El planteamiento de carrera fue ir de menos a más para no gastar todas las balas al principio. Fui de a poquito y cuando se dio el momento ataqué y salió bien”, explicó.

El oro también tuvo una repercusión especial fuera de la pista. El neuquino contó que durante la competencia recibió pedidos de autógrafos y destacó lo que significa para los deportistas argentinos poder representar al país ante el público local.

“Es una de las cosas positivas que tiene correr de local, que está toda tu gente y cuando te ven correr con la ropa de Argentina, se enloquecen. Haber logrado esto para mí es un honor”, señaló.

Detrás de la medalla aparece además una estructura que Gader reconoce como fundamental para su crecimiento. El patinador destacó especialmente el acompañamiento que recibe desde Neuquén, tanto de su club como de los organismos provinciales.

“La ayuda de Neuquén es constante. Hace muchos años que la provincia nos ayuda con pasajes para concentraciones, mundiales, el año pasado nos pagaron el pasaje para ir a China”, contó.

En ese sentido, también valoró el trabajo de Alta Barda, sus entrenadores y el Ministerio de Deportes, además de todas las personas que acompañan al deporte neuquino. “La verdad se nota porque está creciendo un montón”, afirmó.

La consagración representa además un paso importante después de una preparación que incluyó entrenamientos en altura en Bogotá, Colombia, como parte de la puesta a punto para la competencia. Gader había sido confirmado previamente como integrante del seleccionado argentino junto a otra neuquina, Lucía Monje.

Y el festejo tendrá poco tiempo. El próximo gran objetivo ya aparece en el horizonte: el Mundial de patinaje de velocidad que se disputará en Paraguay, dentro de los World Skate Games 2026. La competencia mundial está prevista en Asunción entre octubre y noviembre, con el patinaje de velocidad como una de las disciplinas centrales.

Para Gader, entonces, la medalla dorada no es un punto de llegada. Es la confirmación de que todo el trabajo realizado en Neuquén dio sus frutos y el impulso necesario para ir por un nuevo desafío internacional. Esta vez, con un oro suramericano colgado del cuello y una historia que recién empieza a tomar otra dimensión.