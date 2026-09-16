Video: así se armó y quedó el Ruca Che para la Copa Davis

La AAT compartió detalles de cómo se acondicionó "La Casa de la Gente" para el duelo ante Turquía.

El Ruca Che atraviesa una transformación especial para convertirse, durante unos días, en escenario de la Copa Davis . El estadio neuquino recibirá el 19 y 20 de septiembre la serie entre Argentina y Turquía y, para hacerlo posible, debió adaptar su tradicional estructura a las exigencias de una competencia internacional de tenis de nivel internacional.

La cancha es una superficie rápida de la firma española GreenSet , instalada bajo techo y montada sobre una estructura de madera.

Sebastián Fariña Petersen

El armado no consistió simplemente en colocar una superficie sobre el piso existente. La instalación contempla un piso técnico que se apoya sobre el suelo, una alfombra específica y varias manos de pintura especial. Así se consiguieron las condiciones de pique y rapidez para una serie oficial de Copa Davis. La Asociación Argentina de Tenis estuvo a cargo del montaje y trabajó junto con los equipos de acondicionamiento del estadio.

La superficie fue importada desde España y su instalación está regulada por los organismos internacionales. El sistema permitió realizar el montaje en poco tiempo. La cancha quedará preparada para los entrenamientos que comenzaron el lunes pasado, cuatro días antes del comienzo de la serie, para que los jugadores puedan familiarizarse con una superficie que tendrá características diferentes a las habituales del estadio.

Pero la cancha no fue la única modificación. El Ruca Che atravesó una renovación integral y las obras para la Copa Davis permitieron completar distintos sectores. Entre los trabajos realizados aparecen la remodelación de baños y vestuarios, el recambio de carpinterías, la construcción de nuevas veredas y tareas de pintura y acondicionamiento de los accesos.

Sebastián Fariña Petersen

También se intervino el estacionamiento. La provincia asfaltó un nuevo sector de estacionamiento con capacidad para 370 vehículos, para ordenar los ingresos y egresos. A eso se sumaron trabajos sobre la iluminación, un aspecto importante por la transmisión televisiva.

En paralelo, el estadio también fue pintado y comenzó a mostrar los colores celeste y blanco vinculados con la presencia del seleccionado argentino, mientras se completaban los últimos detalles internos. Estas tareas se realizaron después de la puesta en valor que había tenido el estadio, que incluyó la renovación de su piso de parqué. El gimnasio fue adaptado temporalmente para albergar una cancha de tenis rápida bajo techo. Las mejoras también quedarán para futuras actividades deportivas y culturales.

Con la nueva superficie lista, el Ruca Che ya tiene entrenamientos del equipo local y de la visita. Al mismo tiempo, quedó preparado para recibir a más de 3.000 espectadores por jornada. La cancha, las tribunas y los sectores renovados forman parte de una puesta a punto que busca responder a las exigencias de la competencia.

Así, el estadio neuquino dejó atrás por unos días su imagen habitual para convertirse en una sede de tenis internacional. La superficie rápida será el corazón de la transformación y el escenario donde Argentina y Turquía protagonizarán una serie histórica para Neuquén y la Patagonia.