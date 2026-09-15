Copa Davis: qué instancia disputarán Argentina y Turquía en Neuquén y quién es el favorito

El equipo argentino, que ya entrena en el Ruca Che, vuelve a jugar de local después de mucho tiempo.

Neuquén ya respira Copa Davis . La llegada del seleccionado argentino convirtió al estadio Ruca Che en el centro de la escena deportiva de la provincia y durante estos días el tradicional escenario neuquino luce una fisonomía diferente a la habitual. La cancha, las tribunas y distintos sectores internos fueron acondicionados especialmente para recibir una serie internacional que marcará un hecho inédito para la Patagonia .

El equipo argentino, capitaneado por Javier Frana , arribó a la provincia el luebes y comenzó con los entrenamientos pensando en el cruce ante Turquía , que se disputará este fin de semana.

La convocatoria está integrada por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni , mientras que Juan Manuel La Serna fue elegido como sparring. El cuerpo técnico se completa con Eduardo Schwank como subcapitán.

Sebastián Fariña Petersen

Qué instancia jugarán Argentina y Turquía

La serie no corresponde a una instancia de eliminación directa de las Finales, sino al Grupo Mundial I, una etapa clave dentro del sistema de competencia de la Copa Davis. Argentina buscará superar a Turquía para avanzar hacia los Qualifiers de 2027, instancia que reúne a los seleccionados que intentarán acceder posteriormente a la fase final del torneo.

Para Neuquén, sin embargo, el significado excede lo estrictamente deportivo. Será la primera vez que una serie de Copa Davis se dispute en la Patagonia, una oportunidad que también representa una fuerte apuesta por llevar el tenis internacional a una región que históricamente estuvo alejada de este tipo de acontecimientos.

El escenario elegido fue el Ruca Che, un estadio acostumbrado a recibir grandes espectáculos deportivos y culturales, pero que en esta oportunidad debió transformarse para cumplir con las exigencias de una competencia internacional.

Quienes recorren el estadio durante estos días pueden observar varios de esos cambios. La cancha recibió trabajos específicos para quedar en condiciones de albergar los partidos de la serie, mientras que las tribunas también fueron modificadas y reorganizadas para adaptarse a la distribución que requiere la Copa Davis.

Sebastián Fariña Petersen

Pero las novedades no se limitan al sector donde se disputarán los partidos. Uno de los cambios más visibles está en el área destinada a los medios de comunicación. El Ruca Che cuenta ahora con una nueva sala de prensa especialmente acondicionada para esta ocasión, donde se centraliza buena parte de la actividad periodística durante la serie.

En ese espacio se realiza la entrega de acreditaciones a periodistas y medios, además de la recepción de invitados especiales. La sala fue preparada para acompañar el trabajo de la prensa durante toda la competencia y forma parte de la transformación general que atravesó el estadio para recibir al seleccionado argentino.

La presencia del equipo nacional también modificó la rutina del lugar. Durante las jornadas previas al debut, el movimiento de jugadores, integrantes del cuerpo técnico, organización, prensa e invitados le da al Ruca Che un ambiente diferente al habitual.

Todo está preparado para un fin de semana especial. Argentina y Turquía se enfrentarán por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, con el seleccionado nacional intentando dar otro paso en el camino hacia los Qualifiers y con Neuquén como escenario de una serie que quedará registrada como la primera de la competencia en la Patagonia.

El desafío deportivo comenzará en los próximos días, pero para la provincia el acontecimiento ya empezó. El Ruca Che cambió su aspecto, se adaptó a las exigencias de una competencia internacional y ya tiene la Copa Davis en su ambiente.

Sebastián Fariña Petersen

Por la ubicación en el ranking de los tenistas de ambos equipos y el nivel de los tenistas, Argentina es claramente favorito a ganar la serie.

La nómina de Turquía está integrada por Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

El ranking de los argentinos Francisco Cerúndolo (23°), Mariano Navone (45°), Thiago Tirante (52°) Guido Andreozzi (15° en dobles) y Andrés Molteni (61°).