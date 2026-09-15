Javier Frana sobre el Ruca Che: "La cancha está impecable"

La semana "Copa Davis" en Neuquén está en marcha . Luego del arribo del equipo argentino, que el lunes aterrizó en las tierras de Vaca Muerta y al toque tuvo su primer entrenamiento, este martes hubo apertura a la prensa. La conferencia realizada en uno de los salones internos del Ruca Che tuvo a Javier Frana , capitán del equipo, y Mariano Navone , uno de los singlistas convocados.

Para algunos, el histórico estadio luce "raro" por su lógica ornamentación inédita. Para otros, es una muestra más de la versatilidad de un escenario único para el deporte y la cultura en la Patagonia.

"Con relación a la cancha estamos súper contentos. Está en condiciones impecables, de hecho hablamos entre nosotros de la calidad que tiene porque nos ha tocado a superficies parecidas pero con imperfecciones, cosa que acá no ocurrió en absoluto. De a poco le vamos tomando la mano a la reacción del pique. Con los días la cancha se va estabilizando y también uno se va adaptando y acomodando", declaró Frana.

Sebastián Fariña Petersen

La superficie, una carpeta rápida, fue traída desde España y además la serie contará con el sistema Hawk-Eye Live (sin jueces de línea) por primera vez en el país.

El estadio luce mejorado y tiene varios detalles que hacen al tenis profesional e internacional que resultan novedosos. La llegada de la Davis a Neuquén no solo es histórica por lo que representa en términos deportivos, también implica un desafío en cuanto a infraestructura.

Todavía no está definido el equipo

Si bien Francisco Cerúndolo es la mejor raqueta argentina, resta la oficialización del orden en el que Frana elegirá a los intérpretes. En ese sentido, entre Mariano Navone y Thiago Tirante se disputarían el lugar de segundo singlista.

Sebastián Fariña Petersen

"Para mi es el momento más feo tener que elegir y a la vez es el mejor de los mundos. Es la mejor de las situaciones cuando tener que estar mirando minuciosamente y desafiando tus ideas. Hay muchos que han hecho méritos y lo bueno es que todos sientan que incluso sin estar en esa serie, están en el equipo. Hay una parte más visible pero hay otros que han hecho su mérito, pero el cupo de convocatoria es limitado", relató Frana al respecto en la conferencia de prensa.

Navone, en un ambiente conocido

Para el joven de 25 años, nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio, esta no es la primera vez en la región. Su entorno está compuesto en buena parte por gente de la zona, así que esta serie en el Ruca Che tiene un sabor especial.

"Es un placer estar acá en Neuquén. Es algo que me toca de cerca, vine muchas veces de chico, conozco mucho, tengo un grupo de amigos de acá y tengo allegados acá. Me gusta la idea de que el tenis se acerque al interior. Es lindo ver estos eventos. Como alguien que nació en el interior del país sabemos que un evento como este se va a llenar. Va a venir mucha gente y vamos a tener mucho apoyo. Nos están recibiendo de la mejor manera en todo sentido. Tenemos todo al alcance de nuestra mano para competir", confesó Navone.

Sebastián Fariña Petersen

Los singlistas argentinos vienen de disputar el US Open, último Grand Slam del año, que también se disputa sobre canchas rápidas. "Dentro de los cementos y las canchas indoor hay alternativas. En el US Open el pique el pique es un poquito más bajo. Por ahí en el Arthur Ashe cambia a una cancha cuando jugás afuera. Es diferente y nos vamos adaptando, depende del lugar donde te toque. La cancha 7 del US Open es distinta a la principal", advirtió Navone.

"El suelo está muy bien, nos gustó la velocidad de la cancha. Jugar en un estadio así, cerrado, con estas condiciones, se asemeja un poco a los indoor de Europa. Creo que tiene un toque especial para que nosotros nos sintamos cómodos así que el feedback fue muy bueno", describió el tenista argentino.