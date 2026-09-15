Perdió referencia de su ubicación y la agarró adentro del arco: el blooper de un arquero que terminó en gol

El arquero Lucas Bruera protagonizó un error insólito que colaboró en la derrota de su equipo Estudiantes RC ante Instituto. Cómo fue la jugada.

El fútbol argentino registró un blooper que no pasó desapercibido en las redes sociales. El partido entre Instituto y Estudiantes Rio Cuarto , que terminó 2-1 para los líderes de la zona A, tuvo un gol inesperado que protagonizó el arquero Lucas Bruera .

Corrían los tres minutos de la segunda etapa del partido cuando un pelotazo largo, que parecía no tener riesgo, terminó siendo una jugada clave para los dirigidos por el traductor Flores . Es que un aparente mal cálculo, terminó generando una jugada de gol para la Gloria .

El remate lejano, en una especie de volea, terminó picando metros antes del golero que caminaba marcha atrás para estar mejor posicionado para tomar el balón. Sin embargo, se olvidó de un detalle importante: caminó tanto para atrás que cuando tomó la pelota, identificó que estaba adentro del arco , cruzando la línea de gol .

Para evitar que sancionen el tanto, el arquero sacó rápido para sacar la atención sobre lo ocurrido. Tras la intervención del VAR, el arbitraje comandado por Luis Lobo Medina decidió sancionar gol debido a que se notó, claramente, que la pelota había ingresado en su totalidad. “Luego de una revisión en la cabina VAR, se observa que el balón ingresó completamente. Es gol”, dijo por altoparlante generando el festejo alocado en el estadio.

TREMENDO ERROR DE BRUERA Y GOL DE INSTITUTO



Cerato sacó un disparo de lejos y el arquero de Estudiantes de Río Cuarto no la pudo controlar.



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Boca se juega gran parte del semestre en San Pablo: hora, formaciones y TV

Boca afrontará este martes una de las noches más importantes de su temporada cuando visite a San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino llega con ventaja después del triunfo conseguido en La Bombonera y buscará sostenerla para avanzar a las semifinales.

El partido comenzará a las 21:30 en el Estadio Morumbí y tendrá al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro principal. Su compatriota Leodán González estará a cargo del VAR. El encuentro podrá seguirse a través de DSports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una diferencia mínima en el primer encuentro de la serie. En La Bombonera, Boca se impuso 1-0 con un gol de Miguel Merentiel, resultado que le permite llegar a Brasil con la posibilidad de clasificarse incluso con un empate.

El objetivo del Xeneize es volver a instalarse entre los cuatro mejores de la competencia. La última vez que consiguió alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana fue en la edición 2014, por lo que una clasificación significaría también cortar una espera de varios años en el certamen.

El equipo argentino llega además con buenas sensaciones desde el torneo local. Antes de viajar a Brasil, Boca derrotó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero con una formación alternativa. El resultado le permitió mantenerse en la pelea de la tabla anual, cuya importancia radica en que al final de la temporada determina al Campeón de Liga.

Del otro lado, San Pablo tampoco atraviesa una semana sencilla. El conjunto brasileño viene de perder ante Boca en el primer duelo y posteriormente sufrió otra derrota en el Brasileirao. Como visitante, cayó 2-0 frente a Palmeiras y quedó ubicado en el undécimo puesto de la competencia.

Para ese encuentro, Dorival decidió preservar a varios de sus principales futbolistas pese a tratarse de un clásico. La decisión dejó en evidencia el peso que tiene la revancha frente a Boca dentro de las prioridades del conjunto paulista.

El duelo también tendrá como condimento el extenso historial internacional de ambos equipos. Boca y San Pablo son dos clubes acostumbrados a disputar competencias continentales y cuentan además con antecedentes directos en torneos de la Conmebol, entre ellos la definición de la Recopa Sudamericana.

Ahora volverán a encontrarse en una serie que tiene todo por definir en Brasil. Boca parte con la ventaja obtenida en Buenos Aires, mientras que San Pablo deberá ganar para intentar revertir el resultado y mantener con vida su campaña internacional.

La clasificación pondrá al vencedor a un paso de la definición del certamen. Para Boca, además, significaría volver a disputar una semifinal de Sudamericana después de más de una década.

Las probables formaciones

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago Borduchi (o Wendell); Luciano, Artur y Gustavo Santana (o André Silva). DT: Dorival

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.