Un piloto de Fórmula 2 fue multado porque su hermana pasó por boxes con un vestido corto

Ocurrió el fin de semana durante el Gran Premio de España y generó muchas repercusiones.

El automovilismo suele dejar sanciones por maniobras peligrosas, exceso de velocidad o incumplimientos técnicos. Sin embargo, esta vez la FIA multó a un piloto de Fórmula 2 por la vestimenta de una persona que se encontraba junto a su auto en boxes .

El protagonista fue Sebastián Montoya , hijo del histórico expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya . Durante la clasificación del Gran Premio de España , el colombiano sufrió un fuerte golpe contra el muro que dañó la suspensión de su monoplaza Prema y lo dejó relegado al 21° lugar.

Mientras los mecánicos trabajaban sobre el vehículo en el pit lane, las cámaras de la transmisión captaron a Paulina Montoya, hermana del piloto, observando de cerca las tareas . La joven llevaba un vestido blanco corto y se encontraba en una zona restringida de la calle de boxes.

La regla y la explicación de las autoridades

La escena derivó en una particular decisión de los comisarios. Según el documento oficial de la FIA, la situación representó un incumplimiento del artículo 22.15 del Reglamento Deportivo de Fórmula 2, incluido dentro del apartado de seguridad general.

La norma establece que “todo el personal del equipo y el personal técnico debe llevar pantalones largos en el callejón de boxes durante todas las sesiones de entrenamientos y las carreras”.

Los comisarios explicaron que la mujer que se encontraba junto al auto número 11 era una invitada del equipo y no formaba parte del personal operativo. Sin embargo, consideraron que el competidor es responsable de las personas a las que permite ingresar a las zonas restringidas.

Por ese motivo, Prema Racing recibió una multa de 500 euros. La FIA aclaró que la sanción no estuvo relacionada con el vestido en sí mismo, sino con el incumplimiento de la regla que exige pantalones largos a quienes se encuentran en el pit lane durante las sesiones oficiales.

La segunda sanción

La particular situación no fue la única que generó sanción para Montoya durante aquella clasificación. Después del primer accidente, los mecánicos repararon el auto y el colombiano volvió a salir a pista para intentar mejorar su tiempo. Sin embargo, los comisarios determinaron posteriormente que el monoplaza había sido enviado nuevamente al circuito en condiciones inseguras debido a los daños que presentaba la suspensión.

Por esa segunda infracción, Montoya recibió otra multa, esta vez de 1.000 euros.

El accidente del colombiano se produjo en una clasificación particularmente accidentada, que tuvo varias interrupciones por choques, entre ellos el protagonizado por el argentino Nicolás Varrone.

Montoya, que llegó a la Fórmula 2 en 2025 con Prema, terminó su primera temporada en la categoría en el 12° puesto del campeonato, con 91 puntos y tres podios.

Pero en el Gran Premio de España, más allá del resultado deportivo, terminó siendo noticia por una situación mucho menos habitual: una sanción de la FIA provocada por la vestimenta de su hermana en el pit lane.