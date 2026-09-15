El tremendo récord de Franco Colapinto que lo destaca entre el resto de los pilotos de Fórmula 1

El piloto de Alpine mantiene una estadística positiva a favor que celebra también el equipo. Cuál es.

Franco Colapinto vive un gran presente con su monoplaza Alpine siendo protagonista en el top 10 de las últimas dos carreras y logrando destacarse como el mejor del resto de los equipos (excluyendo a los siempre protagonistas Mercedes , Red Bull , Ferrari , McLaren , etc). De esta manera el piloto sigue avanzando en el piloto de constructores, a porta unidades y cifras millonarias al equipo , y hace goza de buenos rendimientos que son destacados a nivel mundial.

Su gran manejo queda representado con un récord impactante que aún mantiene en su haber y lo coloca como un gran piloto entre los 22 que integran la grilla de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional.

El abandono de Lewis Hamilton con su Ferrari de la carrera disputada en el trazado de Madring , por el GP de España , hizo que Colapinto sea el único piloto que no registra DNF (abandonos) en ninguno de los grandes premios que disputó durante esta temporada en la máxima categoría.

Otro punto que lo destaca es que logró completar el total de las vueltas, lo que hace que lleve 645 días sin DNF, situación por la que distintos pilotos tuvieron que pasar a lo largo del año.

Cuándo fue la última vez que abandonó

El último antecedente del piloto abandonando fue el 8 de diciembre de 2024 en el Gran Premio de Abu Dabi, cuando todavía era piloto del Williams.

Franco Colapinto volvió a regar de dólares a Alpine: la tremenda suma que ganó la escudería en el GP de España

Franco Colapinto tuvo un fin de semana impecable, algo que fue reconocido públicamente por el propio piloto de la Fórmula 1 en un contexto difícil debido a que el temor prevalecía en los pilotos de la categoría por las dificultades que había presentado el nuevo circuito de Madring, ubicado en Madrid, España, reflejadas en la catarata de choques que hubo en Fórmula 2 y la máxima.

Seis puntos importantes para el piloto pilarense y la escudería francesa en la lucha por ser el mejor equipo del resto en el campeonato de constructores. Más allá del rendimiento deportivo, Franco volvió a darle una suma importante de dinero por haber ingresado en el top 10.

Cuánto dinero le dio Colapinto a Alpine en Madring

Debido al resultado conseguido en el GP de España, Colapinto hizo que la escudería pueda embolsar a sus arcas una suma de 8.795.460 dólares por haber terminado en el séptimo lugar de la grilla. A su vez, nuevos puntos para el equipo que está sexto en el campeonato con 68 unidades.

Cabe destacar que, según el pozo entregado en el 2025, cada punto es destacado con 1.465.910 dólares.