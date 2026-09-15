El fuerte pronóstico de la IA que presagia una dura batalla entre Boca y San Pablo por Sudamericana: quién gana

La Inteligencia Artificial lanzó una predicción para el duelo que tendrá lugar este martes en el estadio Morumbí. Las revelaciones que hizo.

Boca tiene un duelo clave este martes ante San Pablo de Brasil , un partido que determinará cuál de los dos sigue en la lucha por la Copa Sudamericana . Ambos buscarán el mejor resultado en el estadio Morumbí entendiendo que el visitante debe intentar mantener o estirar la ventaja de un gol conseguido en La Bombonera , mientras que el local intentará revertir el resultado de la serie para pasar.

Ante un pronóstico que es ajustado en la opinión de los hinchas y fanáticos del fútbol, la Inteligencia Artificial ( IA ) lanzó un pronóstico de lo que podría suceder en el encuentro. Además se la jugó y definió cuál será el resultado.

“ Sao Paulo va a salir con mucha intensidad desde el comienzo, empujado por el Morumbí y obligado a remontar la serie“, advirtió la IA sobre el partido y fue contundente sobre el partido que le tocará afrontar al visitante: “ Boca tendrá que soportar un tramo bastante complicado, pero tendrá la oportunidad de contragolpe“.

Con el resultado final, fue contundente y dio las explicaciones pertinentes sobre su opinión al respecto: “Resultado final: Sao Paulo 1-1 Boca“, dijo. A su vez, advirtió quiénes serían los goleadores de una nueva noche de copa internacional: “1-0 Luciano (Sao Paulo) y 1-1 Miguel Merentiel (Boca)”.

Sobre cómo será el desarrollo del encuentro en la última etapa, advirtió: “En el tramo final, Sao Paulo se volcará completamente al ataque, pero Boca resistirá y terminaría sacando adelante la serie con un 2-1 global, para avanzar a semifinales“.

Boca se juega gran parte del semestre en San Pablo: hora, formaciones y TV

Boca afrontará este martes una de las noches más importantes de su temporada cuando visite a San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino llega con ventaja después del triunfo conseguido en La Bombonera y buscará sostenerla para avanzar a las semifinales.

El partido comenzará a las 21:30 en el Estadio Morumbí y tendrá al uruguayo Gustavo Tejera como árbitro principal. Su compatriota Leodán González estará a cargo del VAR. El encuentro podrá seguirse a través de DSports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una diferencia mínima en el primer encuentro de la serie. En La Bombonera, Boca se impuso 1-0 con un gol de Miguel Merentiel, resultado que le permite llegar a Brasil con la posibilidad de clasificarse incluso con un empate.

El objetivo del Xeneize es volver a instalarse entre los cuatro mejores de la competencia. La última vez que consiguió alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana fue en la edición 2014, por lo que una clasificación significaría también cortar una espera de varios años en el certamen.

El equipo argentino llega además con buenas sensaciones desde el torneo local. Antes de viajar a Brasil, Boca derrotó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero con una formación alternativa. El resultado le permitió mantenerse en la pelea de la tabla anual, cuya importancia radica en que al final de la temporada determina al Campeón de Liga.

Del otro lado, San Pablo tampoco atraviesa una semana sencilla. El conjunto brasileño viene de perder ante Boca en el primer duelo y posteriormente sufrió otra derrota en el Brasileirao. Como visitante, cayó 2-0 frente a Palmeiras y quedó ubicado en el undécimo puesto de la competencia.

Para ese encuentro, Dorival decidió preservar a varios de sus principales futbolistas pese a tratarse de un clásico. La decisión dejó en evidencia el peso que tiene la revancha frente a Boca dentro de las prioridades del conjunto paulista.

El duelo también tendrá como condimento el extenso historial internacional de ambos equipos. Boca y San Pablo son dos clubes acostumbrados a disputar competencias continentales y cuentan además con antecedentes directos en torneos de la Conmebol, entre ellos la definición de la Recopa Sudamericana.

Ahora volverán a encontrarse en una serie que tiene todo por definir en Brasil. Boca parte con la ventaja obtenida en Buenos Aires, mientras que San Pablo deberá ganar para intentar revertir el resultado y mantener con vida su campaña internacional.

La clasificación pondrá al vencedor a un paso de la definición del certamen. Para Boca, además, significaría volver a disputar una semifinal de Sudamericana después de más de una década.

Las probables formaciones

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago Borduchi (o Wendell); Luciano, Artur y Gustavo Santana (o André Silva). DT: Dorival

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.