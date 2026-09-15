Argentina ya entrena en el Ruca Che para la Copa Davis

Encabezados por el capitán, Javier Frana, el equipo argentino se prepara con vistas a la serie frente a Turquía.

La cuenta regresiva llegó a su tramo final. La Selección Argentina de Copa Davis realizó este martes su primer entrenamiento en el estadio Ruca Che , escenario que por primera vez recibirá una serie de la tradicional competencia internacional. El conjunto dirigido por Javier Frana ya se encuentra en Neuquén con la mira puesta en el cruce ante Turquía , que se disputará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

La delegación nacional arribó el lunes a la capital neuquina y fue recibida por el gobernador Rolando Figueroa , en el comienzo de una semana histórica para el tenis de la región.

Luego de la llegada, el plantel comenzó con las actividades previstas y ya tuvo su primera práctica sobre la superficie rápida y bajo techo, que fue especialmente preparada en el Ruca Che para la serie.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Como sparring fue convocado Juan Manuel La Serna, mientras que el cuerpo técnico está encabezado por Frana, acompañado por el subcapitán Eduardo Schwank.

Cerúndolo será una de las principales cartas para los partidos de singles. El porteño llega como la mejor raqueta argentina y atraviesa una temporada destacada, mientras que Tirante y Navone completan las opciones para los puntos individuales. En dobles, Frana cuenta con la experiencia de Andreozzi y Molteni, especialistas de extensa trayectoria en la modalidad.

Molteni entrenando en el Ruca Che.

Para Frana, además, la serie tendrá un significado especial: será su primera presentación como capitán de Argentina jugando como local. También será el debut en casa para Navone, Tirante y Andreozzi, quienes ya habían formado parte de la convocatoria para la serie disputada este año ante Corea del Sur en Busán.

El enfrentamiento ante Turquía tendrá varios condimentos. Será la primera serie oficial de Copa Davis disputada en la Patagonia y marcará el regreso del seleccionado argentino al país después de más de dos años y medio. Además, Argentina buscará conseguir el triunfo número 100 de su historia en la competencia.

La serie corresponderá al Grupo Mundial I y pondrá en juego la posibilidad de regresar a los Qualifiers 2027. La actividad comenzará el sábado desde las 12, con los dos primeros partidos de singles, mientras que el domingo, a partir de las 11, será el turno del dobles y de los dos singles restantes, si fueran necesarios. El sorteo que definirá el orden de los encuentros se realizará el viernes 18.

El Ruca Che, acondicionado especialmente para la ocasión, tendrá sus tribunas colmadas. Las entradas se agotaron pocos minutos después de salir a la venta y alrededor de 3.000 espectadores acompañarán una serie que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año para Neuquén.

Con el equipo completo y la cancha ya lista, Argentina comenzó oficialmente su preparación en territorio neuquino. Ahora, la cuenta regresiva apunta al fin de semana en el que el Ruca Che será escenario de un capítulo inédito para la Copa Davis y para el deporte de la Patagonia.