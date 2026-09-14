El equipo argentino de Copa Davis aterrizó en Neuquén y comenzará a entrenarse

El seleccionado argentino de tenis llegó a la provincia para la serie del próximo fin de semana, cuando enfrentará a Turquía.

La Selección Argentina de tenis ya está en Neuquén. El equipo nacional arribó a la capital provincial para comenzar la preparación de cara a la serie de Copa Davis ante Turquía , que se disputará este viernes 19 y sábado 20 de septiembre en el renovado estadio Ruca Che .

La llegada del conjunto argentino marca el inicio de la cuenta regresiva para un acontecimiento inédito: será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia . La expectativa crece en la ciudad y el escenario neuquino ya luce preparado para recibir a dos selecciones que buscarán avanzar en la competencia internacional.

El equipo está encabezado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante, quienes aparecen como las principales opciones para los partidos de singles. Para el dobles, el capitán Javier Frana contará con Guido Andreozzi y Andrés Molteni, mientras que Juan Manuel La Serna se sumó a la delegación en condición de sparring.

A la estructura del plantel se incorporó también Eduardo Schwank, quien acompaña a Frana como subcapitán durante una serie que tendrá un significado especial para el tenis argentino y también para Neuquén.

Luego del US Open

Tras quedar eliminado en octavos de final del US Open, Cerúndolo llega como uno de los nombres de mayor peso del equipo. El bonaerense ocupa actualmente el puesto 25 del ranking mundial y acumula experiencia en la competencia por equipos. Por su parte, Tirante atraviesa una temporada de enorme crecimiento, ya que comenzó el año en el puesto 106 y escaló hasta el 42°, mientras que Navone regresa al conjunto nacional después de conseguir su primer título profesional en Bucarest.

En dobles, Andreozzi también llega con un antecedente importante durante 2026: ganó el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzó la final en Madrid. Molteni, en tanto, tiene una extensa experiencia con la camiseta argentina y acumula diez series disputadas.

El equipo turco, capitaneado por Erhan Oral, también tiene definida su formación. La delegación estará integrada por Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner, quienes ya tienen todo listo para afrontar el desafío en territorio neuquino.

Mientras los jugadores comienzan a instalarse y prepararse para los entrenamientos, el Ruca Che ya está listo para recibirlos. El estadio fue sometido a una renovación integral y para esta serie se montará una cancha de tenis rápida de la firma española GreenSet, sobre una estructura de madera. La superficie tendrá una velocidad intermedia, correspondiente al nivel 3 de la clasificación internacional.

Cómo será la rutina

Los entrenamientos oficiales comenzarán este martes 15 de septiembre, por lo que los protagonistas tendrán varios días para familiarizarse con una superficie especialmente preparada para la serie. El sorteo de los partidos será el viernes.

En Neuquén, mientras tanto, la expectativa ya es total. Más de 3.000 personas podrán disfrutar de cada jornada en el estadio y las entradas se agotaron rápidamente, una muestra del enorme interés que despertó la llegada de la competencia.

Con el equipo argentino ya en la ciudad, comienza la etapa decisiva de la preparación. Cerúndolo, Navone, Tirante, Andreozzi y Molteni ya están en Neuquén, listos para afrontar una serie que quedará marcada en la historia deportiva de la provincia.