Copa Davis: Javier Frana dio la lista oficial de Argentina para jugar en Neuquén

El capitán anunció los cinco convocados para la serie del 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che. Será la primera sede patagónica en 103 años de historia de la Selección en el certamen.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana , anunció este martes la nómina de jugadores que enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis , el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, sobre superficie rápida bajo techo. Los convocados son Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La serie tiene una carga histórica para la provincia: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis —además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.

El cruce pone en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 . Las entradas se agotaron en minutos y el Ruca Che, acondicionado para unos 3.000 espectadores, lucirá sus tribunas colmadas.

"Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia", expresó Frana, para quien esta será su primera serie en casa como capitán, al igual que para Navone, Tirante y Andreozzi.

Equipo confirmado para la serie en Neuquén



Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, los elegidos por el capitán Javier Frana para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che



¡Vamos, Halcones! pic.twitter.com/dEy10l9DHw — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 25, 2026

Copa Davis en el Ruca Che: el presente de los cinco convocados y la búsqueda del triunfo 100

En singles, el equipo será liderado por Francisco Cerúndolo (25° del ranking mundial), quien acumula 11 participaciones coperas y atraviesa su mejor temporada: ganó el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's sobre césped. Lo acompañarán Thiago Tirante (42°), que viene de vencer a Novak Djokovic en Cincinnati y a Taylor Fritz en Montreal, y que escaló desde el puesto 106° al 42° en lo que va del año, el ascenso más significativo del tenis argentino en 2026; y Mariano Navone (48°), quien regresa al equipo tras lograr su primer título profesional en Bucarest y victorias ante rivales Top en canchas duras.

En dobles estarán Guido Andreozzi (15° en la especialidad), ganador del Masters 1000 de Indian Wells y finalista en Madrid este año, y Andrés Molteni (61°), con diez series disputadas con la camiseta nacional. La ausencia más notoria es la de Horacio Zeballos, 3° del ranking mundial de dobles, descartado por "temas personales y un proceso migratorio", según explicó Frana.

Turquía aún no anunció su nómina. El equipo turco, ubicado en el puesto 33° del ranking de naciones, viene de ganarle a Eslovenia 3-1 en condición de visitante. Sus tenistas mejor rankeados son Mert Alkaya (298° ATP) y Yanki Erel (303°), quienes se mueven principalmente en el circuito Challenger.

Más allá del objetivo deportivo de regresar a los Qualifiers, Argentina buscará en Neuquén su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis, con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas, en la misma temporada en que se conmemora el 10° aniversario de la coronación de 2016 en Zagreb.

El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará el viernes 18 de septiembre. La acción comenzará el sábado 19 con dos singles desde las 12 y concluirá el domingo 20 desde las 11 con el dobles y los singles restantes.