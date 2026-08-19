Tirante dio vuelta un partidazo y se metió en cuartos de Cincinnati

El argentino, de 25 años, sigue creciendo en su juego. Es uno de de los mejores argentinos del momento.

Dejó afuera a Djokovic , superó en doble tie break al español Landaluce y este miércoles dio vuelta un partido durísimo. El presente de Thiago Agustín Tirante es cada vez mejor y se metió en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati . Con sus buenas actuaciones, está en consideración para formar parte del equipo argentino de la Copa Davis que llegará a Neuquén el septiembre.

El tenista argentino derrotó al checo Jakub Mensik , actual número 16 del ranking mundial, por 5-7, 6-4 y 6-4 , después de 2 horas y 14 minutos de partido .

Así fue el triunfazo del miércoles

Tirante volvió a mostrar un tenis de alto nivel, con una propuesta agresiva, intensa y precisa, especialmente en los momentos decisivos del encuentro. Aunque comenzó el partido con una derrota ajustada en el primer set, logró reaccionar y terminó imponiéndose ante uno de los jugadores mejor posicionados del torneo.

El primer parcial fue muy parejo y se definió recién en el último game. Mensik consiguió el quiebre cuando el set parecía encaminarse hacia un desenlace cerrado y se adelantó 1-0.

La historia cambió a partir del segundo parcial. Ambos mantuvieron la paridad durante buena parte del set, pero desde el 3-4 Tirante encadenó siete games consecutivos, una seguidilla determinante que le permitió quedarse con el segundo set e iniciar el tercero con una ventaja de 4-0.

Mensik logró recuperar uno de los quiebres y descontó en el marcador, pero el argentino no perdió el control del partido. Tirante sostuvo la intensidad, volvió a imponerse en los puntos importantes y cerró el encuentro por 6-4 en el tercer set para sellar una clasificación histórica.

Además del gran triunfo deportivo, la actuación en Cincinnati le permitió dar otro salto en el ranking. Tirante superó a Mariano Navone en el ranking en vivo y se ubicó en el puesto 41 del mundo, convirtiéndose actualmente en la tercera raqueta argentina.

Ahora, el tenista de nuestro país espera por su próximo rival. En los cuartos de final se enfrentará al ganador del duelo entre Arthur Fils y Alex de Miñaur, en busca de continuar avanzando en uno de los torneos más importantes de la temporada.