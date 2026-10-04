Marcos Rojo vuelve a Estudiantes de La Plata: cuánto dinero recibirá Racing

El defensor dejará Avellaneda tras varios días de tensión y será refuerzo del Pincha para afrontar las semifinales de la Libertadores.

La extensa negociación por Marcos Rojo llegó a su fin. Racing aceptó la propuesta de Estudiantes de La Plata y el defensor de 36 años regresará al club en el que se formó para iniciar su tercer ciclo . El acuerdo se produjo después de varios días de tensión, ausencias a los entrenamientos y una postura inicialmente firme de la dirigencia de la Academia.

La intención de Rojo había quedado clara luego de la eliminación de Racing ante Boca por la Copa Argentina . El zaguero quería regresar a La Plata y tener la posibilidad de disputar las semifinales de la Copa Libertadores , objetivo que le planteó directamente al presidente racinguista, Diego Milito .

La primera respuesta fue negativa. Racing consideraba al defensor una pieza importante dentro de un plantel que atraviesa un momento deportivo complejo y no tenía intención de desprenderse de él antes de la finalización de su contrato.

La situación comenzó a tensarse cuando Rojo dejó de presentarse a los entrenamientos. El futbolista faltó a tres prácticas consecutivas mientras esperaba una salida que le permitiera regresar al Pincha. Con el correr de los días, las partes retomaron las conversaciones y Racing terminó aceptando negociar bajo determinadas condiciones económicas.

El acuerdo y la urgencia de Estudiantes

El entendimiento contempla un resarcimiento cercano a los 800.000 dólares por los meses de vínculo que todavía le quedaban al defensor en Avellaneda. Además, Estudiantes abonará montos adicionales vinculados a objetivos deportivos, relacionados con los partidos que dispute Rojo y las victorias que consiga el equipo.

Dentro de la negociación también tuvo peso la deuda que Racing mantenía con el jugador en concepto de productividad. Rojo resignó parte de ese dinero para facilitar su salida y acercar posiciones entre ambas instituciones.

De esta manera, la postura de Milito, que en un primer momento parecía inamovible, terminó flexibilizándose hasta permitir el acuerdo. Aunque desde Racing todavía no habían oficializado completamente la transferencia, las partes alcanzaron un entendimiento para que el defensor se incorpore rápidamente al plantel conducido por Estudiantes.

La necesidad del Pincha estaba directamente relacionada con la serie ante Flamengo. Leandro González Pirez y Tomás Palacios se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Juan Sebastián Verón buscó sumar experiencia para una instancia decisiva de la competencia continental. El club platense, además, tenía como fecha límite el 9 de octubre para poder inscribir al futbolista en la Libertadores.

Rojo había llegado a Racing en 2025 después de su salida de Boca y, pese a algunos momentos irregulares, terminó ganando protagonismo dentro del equipo. Ahora volverá al club donde comenzó su carrera para afrontar la última etapa de su trayectoria profesional.

Si no aparecen imprevistos, el defensor firmará un contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027. Su regreso tendrá un objetivo inmediato: ponerse rápidamente a disposición y quedar preparado para una serie que puede definir buena parte de la temporada del conjunto de La Plata. El regreso también tiene un fuerte componente simbólico para Rojo, que volverá a vestir la camiseta del club donde dio sus primeros pasos profesionales.