Reunión caliente en Racing: Rojo pidió irse a Estudiantes pero Milito se negó

El presidente de la Academia se mostró inflexible al pedido del defensor central, que desea regresar al Pincha.

La crisis en Racing no tiene descanso: tras la derrota contra Boca por Copa Argentina, la Academia despidió a Juan Pablo Vojvoda del puesto de entrenador, y ahora tiene que afrontar el deseo de salida de Marcos Rojo , uno de los referentes del vestuario.

El defensor central es pretendido por Estudiantes de La Plata , club en el cual hizo los primeros pasos de su carrera, y que necesita incorporar a un jugador en ese puesto para las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Desde que Estudiantes clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, tanto su técnico como la dirigencia sabían que no podrían contar en esa instancia con Leandro González Pírez y Tomás Palacios por acumulación de amarilla. Con poco recambio en el puesto de segundo marcador central, surgió la idea de incorporar un jugar, como hizo el Pincha en el 2009 con el Flaco Schiavi, que jugó a partir de semifinales.

La posibilidad que se venía mencionando en los últimos días tomó más fuerza después de la eliminación de Racing en la Copa Argentina y Estudiantes avanza de manera concreta para contar con Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha eligió al central de… pic.twitter.com/GRcOX2EVkh

Rojo fue uno de los nombres que surgió y luego de la eliminación de la Academia en Copa Argentina, uno de los pocos objetivos importantes que le quedaban en el año, el defensor decidió que quería volver al club que lo vio nacer.

En el marco de esa decisión, Rojo le pidió una reunión a Diego Milito, presidente de Racing, y según informó Olé, se vivió un clima acalorado en esa charla, con el ídolo mostrándose inflexible con el pedido del ex Manchester United.

Esto generó el enojo del jugador, que según comentó TyC Sports, le reclamó a Milito por no contestarle a su representante sobre esta propuesta. A pesar de que Estudiantes está dispuesto a pagarle un dinero a Racing por los tres meses que le quedan de contrato a Rojo, el presidente no está dispuesto a dejarlo ir.

FUERTE DISCUSIÓN ENTRE ROJO Y MILITO



El defensor se reunió con el presidente de Racing con el fin de comunicarle su deseo de volver a Estudiantes para disputar la semi de la Libertadores



El dirigente le respondió negativamente en una postura inflexible, lo que generó… pic.twitter.com/oPnHjtmPDx — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2026

Este martes, el defensor y referente no se entrenó con el grupo, por un "traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha", que se generó en el choque contra Facundo Cambeses en el encuentro por Copa Argentina. Sin embargo, se especula que tras la reunión con Milito, Rojo podría quedarse sin jugar hasta fin de su contrato, en diciembre de este año.

La palabra de Vojvoda tras su salida de Racing

El director técnico Juan Pablo Vojvoda habló luego de su salida de Racing, donde perdió siete de los 13 partidos que dirigió, y explicó que "estaba firme, pero entendía la situación".

"MI VIDA ES EL TRABAJO", dijo Juan Pablo Vojvoda tras concretar su salida de Racing, la cual afirmó que fue "un golpe duro".



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Luego de ser destituido tras la derrota por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca, Vojvoda se refirió a la suspensión de la conferencia de prensa y aseguró: "Yo no tenía problemas en hablar el otro día. Me enteré después, fue una decisión del club". Asimismo, añadió: "Yo estaba dolido, los dirigentes también y los jugadores, imaginate ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado".

Con respecto a su salida de Racing, detalló: "Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y su decisión... Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing".