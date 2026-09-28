Racing anunció el despido de Vojvoda y dos viejos conocidos asumirán como interinos

Sebastián Romero y Luciano Aued tomarán el plantel profesional desde este martes luego de la eliminación ante Boca por Copa Argentina.

Racing tomó una decisión drástica después de la eliminación frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina . Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador del primer equipo y la dirigencia encabezada por Diego Milito resolvió que Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued se hagan cargo del plantel de manera interina.

La salida quedó confirmada un día después de la dolorosa derrota 3-2 en el Gigante de Arroyito . La Academia había conseguido una ventaja de dos goles gracias a Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez , pero Boca reaccionó en los últimos minutos y dio vuelta la serie con un hat-trick de Enner Valencia , que convirtió los tres tantos de cabeza.

El golpe terminó siendo decisivo para la continuidad del entrenador. Racing oficializó la determinación mediante un comunicado: “Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol. La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Vojvoda había llegado a fines de junio para reemplazar a Gustavo Costas y tenía contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, su ciclo duró apenas 13 partidos y quedó marcado por una serie de resultados que no lograron estabilizar al equipo.

Su balance fue de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. Dos de los triunfos llegaron justamente por Copa Argentina, ante Belgrano y Defensa y Justicia, mientras que en el campeonato local solamente pudo ganar dos encuentros. Racing quedó así en los últimos lugares del Torneo Clausura y la caída ante Boca aceleró una decisión que terminó cerrando su etapa.

Romero y Aued, los elegidos para hacerse cargo

El mismo comunicado confirmó quiénes conducirán al equipo desde este martes: “A partir del próximo martes, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos”.

Ambos conocen profundamente al club y venían trabajando juntos en la Reserva, donde fueron campeones del torneo de la categoría en 2026. Sebastián Romero, nacido en Berisso en 1978, jugó en Racing entre 2002 y 2006, con 116 partidos y 14 goles. Como entrenador tuvo experiencia en las inferiores y en la Primera de Gimnasia y Esgrima La Plata antes de incorporarse al proyecto de la Academia.

Luciano Aued también cuenta con un fuerte vínculo con Racing. Llegó como futbolista en 2011 y fue una pieza importante del equipo campeón del Torneo de Transición 2014. Después continuó su carrera en Universidad Católica de Chile, Unión, Instituto, Unión La Calera y Liverpool de Uruguay, antes de retirarse en junio de 2025.

Tras colgar los botines, Aued se incorporó rápidamente al cuerpo técnico de Romero como ayudante en la Reserva. Ahora la dupla tendrá su primera oportunidad al frente del plantel profesional de Racing, mientras la dirigencia evalúa cómo continuará el proyecto deportivo después de un ciclo de Vojvoda que terminó mucho antes de lo previsto.