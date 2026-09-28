Racing se quedó sin DT tras el golpazo ante Boca: los nombres de peso que suenan para suceder a Vojvoda

Luego de una reunión, la comisión habría tomado la decisión de no continuar con el ciclo. Los nombres que suenan.

A Racing se le escapó una victoria importante ante Boca y terminó eliminado de la Copa Argentina para profundizar su mal presente que genera un fuerte cuestionamiento hacia la dirigencia comandada por el presidente Diego Milito y el cuerpo técnico, liderado por el DT Juan Pablo Vojvoda, quien canceló la conferencia de prensa post partido en el Gigante de Arroyito.

Boca le dio el último golpe al entrenador que llegó para reemplazar a Gustavo Costas, histórico del club que fue despedido por malos resultados. Horas más tarde de la derrota en Rosario, trascendió que la Academia rosarina tomó una decisión contundente sobre el líder estratégico.

Según trascendió en distintos medios de comunicación, el club habría recibido por parte del entrenador la renuncia al cargo que ocupaba en el equipo. Esto se habría dado luego de una reunión junto al presidente del club Diego Milito y Sebastián Saja que habría ocurrido en Rosario. Ante un diálogo clave, el club habría decidido no continuar con el ciclo a pesar de que habría una nueva reunión sobre el mediodía de este lunes, según afirman desde el club.

Por este motivo, el equipo terminará bajo el interinato de Sebastián 'Chirola' Romero, quien estará a cargo del equipo junto a Luciano Aued. Esta dupla tomará el mando hasta diciembre.

Los DT que suenan como reemplazo

Eduardo 'Chacho' Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, fueron sondeados pero dejaron en claro que por el momento no tienen intención de trabajar en la Argentina.

"Salto de calidad": la filosa chicana de Boca para Racing tras la remontada histórica

Boca aprovechó la histórica remontada ante Racing para lanzar una chicana que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Después de imponerse 3-2 en el Gigante de Arroyito y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, la cuenta oficial del Xeneize publicó una imagen de Enner Valencia junto a una frase muy vinculada con Diego Milito: “Salto de calidad”. El mensaje hizo referencia a una de las expresiones más recordadas de la campaña presidencial del dirigente de la Academia.

La publicación apareció poco después del final de un partido que tuvo todos los condimentos. El conjunto de Avellaneda llegó a sacar dos goles de ventaja gracias a Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez, pero el elenco de Rodolfo Arruabarrena reaccionó en el tramo final y consiguió dar vuelta el resultado en apenas 20 minutos. Valencia fue la gran figura de la noche al convertir los tres tantos, todos de cabeza, para sellar una clasificación que desató los festejos de los hinchas.

De dónde viene la frase "salto de calidad"

La frase utilizada por la institución de la Ribera no fue elegida al azar. “Salto de calidad” había sido uno de los conceptos centrales que el hoy mandamás del elenco de Avellaneda utilizó durante su campaña para llegar a la presidencia en 2024. El dirigente había planteado entonces la necesidad de dar un salto en distintos aspectos de la vida institucional, con especial énfasis en la infraestructura, la gestión y la profesionalización de diferentes áreas del club.

Con el paso del tiempo, aquella expresión quedó instalada en el universo racinguista y también fue utilizada para describir las necesidades del equipo dentro de la cancha. En los últimos meses, además, el propio Milito había reconocido que la renovación de Gustavo Costas había sido un error y había vuelto a hablar de la necesidad de encontrar ese salto de calidad futbolístico. En ese contexto, la publicación del rival tuvo una evidente intención de cargada después de dejar a la Academia afuera de la Copa Argentina.

No fue, de todos modos, el único mensaje que publicó la cuenta oficial durante la noche. Apenas terminó el encuentro, las redes del Xeneize compartieron una foto del Vasco junto a una frase que el entrenador había utilizado antes del partido: “El que tenga menos miedo de ganar será el que se lleve el encuentro”. Minutos después, apareció otra imagen del delantero ecuatoriano acompañada por “Pa' que la vacilen de regalito”, una expresión que se había vuelto viral durante los últimos días.

Los otros posteos de Boca contra Racing

La producción de contenido continuó alrededor de la actuación del goleador. Luego del triplete, la institución publicó una foto del atacante con la pelota que se llevó por sus tres conquistas y lo acompañó con la palabra “Súperman”. También compartió un video de los festejos bajo la consigna “Ponelo a Enner” y cerró con una imagen del delantero celebrando sin camiseta y la frase “Una maravilla”, en referencia al apodo de Martínez.

La clasificación terminó así con una celebración que excedió el terreno de juego. Mientras los jugadores festejaban la remontada junto a los hinchas y el vestuario celebraba el pase a semifinales, las redes oficiales aprovecharon el resultado para devolver algunas de las frases que habían quedado instaladas en la previa. El salto de calidad terminó convertido en la chicana elegida para acompañar una noche inolvidable para el conjunto azul y oro.