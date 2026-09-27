Enner Valencia y una tarde soñada: marcó los tres goles para la clasificación de Boca

El Xeneize venció a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina con tres tantos del ecuatoriano, que ingresó desde el banco.

Boca sufría en Copa Argentina ante Racing , perdiendo por dos goles desde el primer minuto del segundo tiempo, pero todo cambió en veinte minutos, con Enner Valencia como gran protagonista de la jornada: convirtió los tres goles para dar vuelta el resultado y clasificar al club a semifinales del torneo.

El ecuatoriano ingresó a los once minutos de la segunda etapa , y a los 27 encontró un córner ejecutado por Blanco para su primer cabezazo, que significó el descuento.

A los 35 minutos, tras una buena jugada de Villa, otro de los ingresados, por izquierda, Valencia nuevamente anticipó a su marcador para poner el empate de cabeza.

DOBLETE DE ENNER VALENCIA Y BOCA LO EMPATA DEL 0-2 AL 2-2 EN 8 MINUTOS. pic.twitter.com/Pi3oTPV4iP https://t.co/rYkNSHF3YA — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 27, 2026

Finalmente, en el último de los cinco minutos de descuento, cuando todo parecía que terminaba en los penales, Lozano y Palacios realizaron una gran jugada por derecha y el chileno sacó un gran centro para el cabezazo del ecuatoriano, que significó el 3-2 y la heroica remontada.

EL HAT-TRICK DE ENNER VALENCIA PARA QUE #BOCA LE GANE A RACING AL ÚLTIMO MINUTO DEL PARTIDO Y PASE A SEMIFINALES DE LA COPA ARGENTINA! pic.twitter.com/opzl3EZYoV — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 27, 2026

Las declaraciones de Valencia luego de sus tres goles para Boca

Tras su increíble actuación, Leandro Paredes le cedió el premio como mejor jugador del partido a Valencia, que se mostró emocionado en sus declaraciones: "He pasado momentos difíciles, pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así".

Sobre sus primeros partidos en el Xeneize, el ecuatoriano fue contundente: "Yo venía de mucho tiempo parado y sabía que me iba a costar cuando llegue en los primeros partidos, pero me fui poniendo bien físicamente". Además, aseguró que sabe lo que es "jugar en equipos grandes" y la exigencia que eso conlleva.

Por último, fue claro en que esta actuación se mete entre las mejores de su carrera, y se deshizo de elogios con la hinchada de Boca: "Ya terminó el partido hace treinta minutos y la gente sigue cantando".

"ES UNA DE LAS NOCHES MÁS INOLVIDABLES DE MI CARRERA"



Enner Valencia, luego de anotar un triplete para darle la clasificación a #Boca a las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/aqARM9z8hc — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

El Vasco Arruabarrena le ganó por primera vez a Racing

En su primer ciclo al mando de Boca, uno de los grandes pendientes del Vasco Arruabarrena era el desempeño de su equipo en los clásicos, con varias derrotas ante River (en semifinales de Sudamericana 2014 y octavos de Libertadores 2015) y la imposibilidad de ganarle a Racing en sus tres partidos, con tres encuentros perdidos.

El primer partido que jugó contra Racing al mando del Xeneize fue el recordado encuentro suspendido por la lluvia, que Boca ganaba 1-0 antes de que se frene por los charcos de agua, y en la reanudación, con un doblete de Gustavo Bou, la Academia lo dio vuelta. Luego cayó las otras dos ocasiones, por 3-1 y 1-0. Solo quedó con saldo positivo ante Independiente en su primer ciclo, con una victoria y un empate.

Contra la Academia volvió a jugar en el Torneo Clausura, ya en su segunda etapa como DT de Boca, y fue un empate 1-1 con un gol de penal de Rojo y un tanto de Merentiel. En estos cuartos de final por Copa Argentina pudo romper la racha y vencer a Racing, además de que viene de derrotar con contundencia a San Lorenzo en el campeonato.